Susana Dias Ramos critica atitudes de David Maurício com Daniela Ventura: «Não tem maturidade emocional (...) isto não é amor»

Na semi-final uma das equipas vai abandonar a casa do Dilema. Saiba qual é a preferida do público

Esta sexta-feira, dia 30 de agosto, Susana Dias Ramos «invadiu» o Extra do Dilema e comentou as recentes polémicas da casa.

Após assistirem a imagens de uma discussão de David Maurício e de Daniela Ventura, Susana Dias Ramos acabou por apontar o dedo a David Maurício: «É doloroso e doentio ver a Daniela, é doloroso e doentio ver aquilo que esta mulher está a passar, é doloroso e doentio verificar que o David Maurício não tem qualquer tipo de maturidade emocional para lidar com esta mulher».

«Um David Maurício, que tem 23 anos, sou homem, por acaso notou-se, se há coisa que ele é, é homem, não é? (…) Como ele é muito lindo, não consegue controlar-se e não tem, ele não tem qualquer tipo de pesar, ele não tem qualquer tipo de peso na consciência, isto não é amor, isto é outra coisa, porque amor é outra coisa e aquilo que ela sente também não será amor, porque amor é outra coisa», disse.

«É mais doloroso e mais doentio ver como é que numa casa com tantas mulheres só uma miúda com 22 anos é que consegue empatizar com aquilo que está a acontecer», concluiu.