Susana Dias Ramos revela percalço dramático antes da Estreia do Dilema: «Cai antes de entrar em direto…»

Está fechado o primeiro leque de nomeados do Dilema! Saiba quem está em risco de ser expulso

Marie é concorrente do Dilema e a amiga Bruna Gomes já reagiu! Veja aqui

Susana Dias Ramos somou elogios na gala de Estreia do Dilema… O que ninguém viu foi o percalço que aconteceu mesmo antes de entrar em direto!

Nas redes sociais, Susana Dias Ramos contou o sucedido.

«O vestido! Não é SÓ um vestido… É o abraço que me segurou na primeira gala d’O Dilema! Quem acompanhou a gala sabe que alguma coisa aconteceu, mas não sabem o quê», começou por contar.

«Pois caí! Antes de entrar em direto, antes de se ligarem as câmaras! Levei, como manda o figurino uma coisa dada, uma coisa emprestada e uma coisa nova…os sapatos, que me traíram naquele chão lisinho! Escorreguei e não fosse o volume da minha saia podia ter-me magoado a sério! Não magoei. Mas magoei o vestido. O tule que segurava o meu decote no sítio cedeu! Mas assumi o decote, porque lhe devia a queda!», explicou.



«Se tivesse vestido qualquer outra coisa, não me teriam visto linda, plena, musa..e decotada, mas feliz!», acrescentou ainda.