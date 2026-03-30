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Susana Dias Ramos é operada após diagnóstico de condição rara: «Demorei muito até perceber o que se passava» - TVI

Susana Dias Ramos é operada após diagnóstico de condição rara: «Demorei muito até perceber o que se passava»

  • Dilema
  • Hoje às 15:46

Susana Dias Ramos partilhou o seu testemunho nas redes sociais.

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Susana Dias Ramos esteve recentemente afastada das redes sociais, deixando seguidores preocupados com a sua ausência. Agora, a comentadora veio a público esclarecer o motivo: foi submetida a uma cirurgia delicada após o diagnóstico de uma condição rara — lipedema.

A intervenção cirúrgica teve lugar no passado dia 19 e, segundo a própria, tratou-se de um procedimento “muito extenso”, realizado a ambas as pernas. A recuperação tem exigido tempo, repouso e adaptação, justificando o seu afastamento temporário do espaço digital.

Numa partilha no Instagram, Susana revelou que o caminho até ao diagnóstico não foi imediato. Desvalorizou os sintomas, atribuindo o desconforto a causas comuns. “Demorei muito tempo mesmo até perceber o que se passava com as minhas pernas. Achava apenas que eram mais gordinhas do que o costume, que me doíam pelas 1001 desculpas que eu arranjava”, confessou.

Foi apenas há cerca de cinco anos que surgiu a suspeita de lipedema, após alguém próximo ter sugerido essa possibilidade. A partir daí, decidiu investigar e procurar respostas médicas. “Fui investigar e descobri que tinha mesmo”, afirmou, sublinhando a importância de ouvir o próprio corpo e procurar ajuda especializada.

O lipedema é uma doença crónica caracterizada pela acumulação anormal de gordura, geralmente nas pernas e, por vezes, nos braços, podendo causar dor, sensibilidade e inchaço. Apesar de ainda ser pouco conhecida, tem vindo a ganhar maior visibilidade, sobretudo através de testemunhos como o de Susana.

A decisão de avançar para cirurgia surge, muitas vezes, como forma de aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida. No caso de Susana Dias Ramos, o procedimento marca um passo importante no seu percurso de saúde e bem-estar.

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