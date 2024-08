Susana Dias Ramos declara-se a Manuel Luís Goucha em fase de luto: «No beijo que lhe dei só partilhamos dor»

Susana Dias Ramos, comentadora nas galas do Dilema, dedicou um texto emocionante a Manuel Luís Goucha, que apresentou a gala do domingo passado, um dia após ser notícia de que perdeu a mãe.

Na sua rede social, a psicóloga escreveu sentidas palavras nas quais enaltece o profissionalismo do apresentador...

«Chegou às 18h em ponto, como sempre. Em silêncio, como nunca. Trazia na mão um fato e no rosto um vazio. Sorriu quando me viu, como de costume. No beijo que lhe dei só partilhamos dor e 3 ou 4 palavras. Não tinha perfume…foi a primeira vez que o abracei e não fiquei com o aroma dele entranhado na pele. Mas entranhou-me algo que já sabia. O quanto gosto dele. Eu…e tenho a certeza que todos aqueles que têm a sorte de ser abençoados pela sua presença».



«Desde o segundo em que o trabalho se avizinhou foi o profissional de excelência de sempre. Sorriu, gesticulou, brincou. E falou…falou muito, como se soubesse que quando as palavras acabassem, acabava a pausa no sofrimento. Foi a gala mais difícil que fizemos, que o vimos fazer, mas sem duvida a mais bonita. Aquela em que o Amor imperou. Cada olhar, cada toque, cada respirar…»

«O Manel não era só a divindade televisiva que conhecemos, era o filho da Senhora Dona Maria de Lourdes, aquela que o ensinou a encarar tudo olhos nos olhos. Era um menino, que mesmo de coração partido e sem nunca esconder o que sentia ergueu-se no espectáculo que só ele domina como ninguém».



«The show must go on… E continuou… Gosto tanto de ti Manel, tanto, que hoje quero que o saibas tu e o Mundo inteiro. Agora…pausa… e Go On devarinho…e sempre firme!», terminou.