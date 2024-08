Susana Dias Ramos nervosa para estreia de novo desafio! Saiba tudo aqui

Vítima de «heterofobia»? David Diamond garante: «Todas as palavras que forem utilizadas eu vou jogar com elas»

«Segredos do Prazer» é o novo programa de Susana Dias Ramos que promete desmistificar todos os temas!

O programa do novo canal V+ será apresentado pela psicóloga todas as sextas-feiras à noite.

Nas redes sociais, Susana Dias Ramos confessou estar nervosa para a sua grande estreia!

«A calma antes da tempestade! Estou a respirar devagarinho desde que acordei… às 7h11. Acordei com calor, mas algo me diz que não era a temperatura que me perturbava uma vez que o ar condicionado não me trouxe conforto», escreveu.

«Não fiz nada! Sento-me e levanto-me de sítios porque, sim, já peguei e pousei o telemóvel dezenas de vezes. Estou bem no abraço do meu filho e a brincar com os patudos! Revi a “minha matéria”, troquei mensagens com a melhor produtora do mundo», acrescentou.

«Tomei pequeno-almoço com o Salvador. E agora, mais uma vez, estou aqui parada no tempo. A cabeça vazia. O peso da responsabilidade! Peso uma tonelada… Começa hoje o Segredos do Prazer, pertinho da meia noite. Até lá eu vou devagar, devagarinho todo o dia», rematou Susana Dias Ramos.

Saiba tudo sobre o novo programa de Susana Dias Ramos

Susana Dias Ramos assume um novo desafio: prepara-se para transformar as suas noites de sexta-feira com o programa «Segredos do Prazer».

A premissa é simples: falar abertamente sobre sexo e relações, deixando de lado rodeios, tabus e termos complicados.

Conhecida pelo seu estilo leve e bem-humorado, Susana Dias Ramos promete desmistificar todos aqueles temas que são frequentemente evitados, não deixando nenhuma dúvida por responder.

«Segredos do Prazer» estreia já esta sexta-feira, dia 9 de agosto, e você não pode perder! Sintonize o V+ TVI, disponível na MEO, NOS e Vodafone.