Susana Dias Ramos surpreende todos com cachecol de apoio a Xana Carvalho: «Desde o início eu fui team Xana»

Na gala deste domingo, 18 de agosto, ficamos a saber quem foi o concorrente expulso. Xana Carvalho foi a escolhida pelo público, uma vez que obteve a menor percentagem de 29% no ‘duelo final’ contra Mafalda Diamond, que continua em jogo.

Quando Xana Carvalho entrou em estúdio, a ex-concorrente ouviu as opiniões dos comentadores sobre a sua prestação durante estes meses na casa.

Susana Dias Ramos surpreendeu tudo e todos com bonitas palavras à cantora: «Desde a primeira semana que tu entraste, eu te considerei aquela que abraçava toda a gente, que estava sempre presente. Em momento nenhum tu tiveste algum comportamento que eu não conseguisse identificar com a Xana que eu aplaudi todas as vezes que tu foste salva. Eu adorei a tua prestação na casa em todos os momentos, porque tu foste o que és. Aplaudo-te também por te ter ouvido esta semana assumir que já tiveste internada num hospital psiquiátrico, ainda bem que o partilhas, porque não tem mal nenhum» explicou.

«Tu és linda, tu és maravilhosa, e como eu te dizia há meia hora atrás eu menti quando disse que o meu concorrente favorito era o David porque tu estavas a votações», continuou por elogiar. Susana Dias Ramos surpreendeu o estúdio ao mostrar um cachecol de apoio à cantora: «Porque desde o início eu fui team Xana. Hoje saiu a minha concorrente favorita».