Tamara Rocha, ex-concorrente d’O Triângulo, tem aproveitado os seus dias de férias ao lado de uma companhia especial!

A ex-concorrente tem partilhado vários registos nas suas redes sociais de momentos de praia e sol ao lado do seu namorado, Tiago Carmo.

Esta terça-feira, 27 de agosto, Tamara Rocha recorreu ao Instagram onde publicou uma fotografia ao lado do seu namorado com a seguinte descrição na imagem: «With you, every day is better» (Ao teu lado, os dias são melhores). Ora veja: