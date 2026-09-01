Ao Minuto

Há 2h e 18min
Não é o biquíni, nem a paisagem! Este pormenor nas fotos de aniversário de Liliana Filipa está a dar que falar

Não é o biquíni, nem a paisagem! Este pormenor nas fotos de aniversário de Liliana Filipa está a dar que falar

Hoje às 16:43
São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

Hoje às 15:31
Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

Hoje às 09:14
Há uma tradição indispensável na família de Cristina Ferreira: Descubra qual é

Há uma tradição indispensável na família de Cristina Ferreira: Descubra qual é

30 ago, 17:20
Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

29 ago, 14:49
Uma das maiores polémicas em estúdio: Ainda se lembra como terminou a relação de Sofia Sousa e Diogo Marcelino?

Uma das maiores polémicas em estúdio: Ainda se lembra como terminou a relação de Sofia Sousa e Diogo Marcelino?

29 ago, 11:53
Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

29 ago, 09:52
Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

28 ago, 11:04
A aparência deu que falar no último reality em que participou. Hoje, passa por transformação surreal e soma elogios

A aparência deu que falar no último reality em que participou. Hoje, passa por transformação surreal e soma elogios

28 ago, 10:25
Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

27 ago, 17:00
Bernardina Brito lança suspeitas de novo amor: «Perdi-me em ti». E há uma reviravolta inesperada

Bernardina Brito lança suspeitas de novo amor: «Perdi-me em ti». E há uma reviravolta inesperada

27 ago, 15:47
Foram o casal mais polémico da história dos reality shows. O amor venceu e estão mais apaixonados que nunca: «Somos abençoados»

Foram o casal mais polémico da história dos reality shows. O amor venceu e estão mais apaixonados que nunca: «Somos abençoados»

27 ago, 14:33
Cara conhecida da televisão faz confissão arrepiante: «Já fui aquela pessoa que...»

Cara conhecida da televisão faz confissão arrepiante: «Já fui aquela pessoa que...»

27 ago, 11:10
Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão surpreende com casa nova. Todos os detalhes aqui

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão surpreende com casa nova. Todos os detalhes aqui

26 ago, 12:09
Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

26 ago, 10:43
Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

25 ago, 16:36
Liliana Oliveira comenta polémica na Casa do Big Brother Verão. E recorda o que viveu com o ex-noivo Zé: «Uma verdade que dói»

Liliana Oliveira comenta polémica na Casa do Big Brother Verão. E recorda o que viveu com o ex-noivo Zé: «Uma verdade que dói»

23 ago, 19:56
Família reunida e casa cheia: Imagens íntimas e inéditas da festa de aniversário da mãe de Cláudio Ramos

Família reunida e casa cheia: Imagens íntimas e inéditas da festa de aniversário da mãe de Cláudio Ramos

Acompanhe ao minuto
São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet - TVI

São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

  • Big Brother
  • Hoje às 16:43

Ruben e Tatiana Boanova continuam a dar provas de que o amor que nasceu pouco tempo antes de entarem no primeiro reality show se mantém mais forte do que nunca. No dia de aniversário do companheiro, Tatiana não deixou a data passar em branco e fez uma sentida declaração de amor.

Relacionados

Ruben Boanova está de parabéns e, entre as várias mensagens que certamente recebeu ao longo do dia, houve uma que se destacou pela emoção. Tatiana Boanova recorreu às redes sociais para assinalar a data especial e dedicou ao marido palavras repletas de carinho.

O casal, que se tornou conhecido do grande público através dos reality shows da TVI, construiu uma relação longe das câmaras e acabou por formar uma família. Ao longo dos anos, Ruben e Tatiana têm partilhado vários momentos da vida familiar com os seguidores, mostrando que a relação continua sólida.

No dia em que Ruben celebra mais um aniversário, Tatiana fez questão de recordar não só o homem que tem ao seu lado, mas também o papel que desempenha enquanto companheiro e pai.

«O meu mais que tudo está de parabéns! Que seja mais um ano de conquistas, sucesso e acima de tudo muita saúde junto de mim e dos nossos meninos ❤️», começou por escrever.

A declaração prosseguiu com um agradecimento especial ao marido por tudo aquilo que representa para a família. «Obrigada por seres o grande pilar da nossa família e por todos os dias nos mostrares que é possível ser melhor! ❤️», acrescentou Tatiana.

E terminou com uma inequívoca declaração de amor: «Amamos-te muito ❤️».

Veja a declaração de amor

Declaração de amor de Tatiana para Ruben Boanova
Junte-se ao nosso WhatsApp
Continue a ler

Relacionados

Transformação histórica: Esta icónica ex-concorrente do Secret Story parece outra pessoa

Novidade! Sete meses após serem pais, Rúben e Tatiana Boa Nova surpreendem todos: «queremos partilhar convosco»

Vem aí um terceiro filho? Resposta de Ruben Boa Nova a fã não deixa margem para dúvidas

“Operação biquíni”: Estes ex-concorrentes surgem irreconhecíveis após perda brutal de peso

Tatiana Boa Nova revela sem pudores quanto engordou na gravidez

Mais Vistos

Com apenas dois anos, há uma coisa que o filho de Maria Botelho Moniz consegue fazer que a maioria das crianças da sua idade não

Big Brother
Hoje às 14:12
1

Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

Big Brother
Hoje às 15:31
2

São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

Big Brother
Hoje às 16:43
3

Bernardina Brito lança suspeitas de novo amor: «Perdi-me em ti». E há uma reviravolta inesperada

Big Brother
27 ago, 17:00
4

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

Big Brother
30 ago, 17:20
5

Este é o caso que está a chocar o mundo. E Bernardo Sousa já reagiu

Big Brother
26 ago, 14:15
6

Parece um hotel! Cristiana Jesus abre as portas da nova casa e há um detalhe que deixou a Internet boquiaberta

Big Brother
4 ago, 15:29
7

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Big Brother
26 ago, 09:53
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

11:02

Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão

Big Brother
6 jul, 00:23
01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Big Brother
6 jul, 00:21

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

Big Brother
5 jul, 23:42

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Big Brother
6 jul, 00:13
06:31

Após atropelamento, Mariana Salgueiro esteve internada três anos, foi operada dezenas de vezes e rejeitada pelo 'ex'

Big Brother
5 jul, 23:44
06:40

Acamada, Mariana Salgueiro foi traída pelo 'ex' com uma amiga, na mesma casa: «Ele disse: 'Achas que alguém vai olhar para ti?'»

Big Brother
5 jul, 23:38
06:40

Mariana Salgueiro partilha momento arrepiante: «Ela morreu comigo em casa»

Big Brother
5 jul, 23:37