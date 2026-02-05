Ao Minuto

Há 15 min
Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Há 46 min
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Há 2h e 48min
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Há 3h e 0min
Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Há 3h e 49min
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Há 3h e 59min
Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Hoje às 18:21
Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Hoje às 17:56
Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Hoje às 16:43
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Hoje às 16:35
Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Hoje às 15:18
Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Hoje às 12:54
Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Hoje às 10:56
Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Hoje às 10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
04:58

Hoje às 10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
01:02

Hoje às 10:29
Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”
08:50

Hoje às 10:18
Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: “Ela tem uma mágoa”
07:35

Hoje às 10:17
Cristina Ferreira reage a desabafo da namorada de Maycon Douglas: “Fica uma marca”
07:35

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

O vencedor do Big Brother decidiu ir até Leiria, uma das regiões mais afetadas pelas tempestades, para ajudar as pessoas que ficaram em situação vulnerável.

As tempestades Kristin e Leonardo deixaram um rasto de destruição em Portugal e várias pessoas ficaram sem casa. Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, não ficou indiferente à situação vulnerável em que se encontram as populações e decidiu ir até Leiria, uma das regiões mais afetadas, para prestar auxílio.

Nas redes sociais, o ex-militar partilhou vários vídeos a fazer apelos para sensibilizar quem o segue a contribuir com pequenos gestos: através de alimentos, lonas e roupas. 

«Há muitas pessoas e empresas a precisar de ajuda. Sei que é complicado porque o Estado é que devia ajudar, abrir verbas para ajudar, mas isto é muito mais complicado do que aquilo que passa na televisão. Aqui no pavilhão, nas Colmeias, em Leiria, há pessoas a pernoitar porque perderam as suas casas...», começa por dizer Luís, num dos registos partilhados. 

Mais tarde, Luís Gonçalves partilhou outro vídeo em que fez um apelo: «Estou nas Colmeias, num pavilhão desportivo. As pessoas vão ficar aqui a dormir. E estão a pedir casacos e pijamas. Quem tiver, tragam para aqui.»

Luís Gonçalves confirma afastamento de Bruno Savate. E os motivos surpreendem

Bruno Savate e Luís Gonçalves passam de amigos a rivais? Pedro e Leandro no centro da discórdia

De luto: Luís Gonçalves despede-se de pessoa especial e emociona fãs com homenagem

Jantar a dois? Esta foi a companhia inesperada de Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional

