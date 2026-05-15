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Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia" - TVI

Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia"

  • Secret Story
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Tiago Bela continua a viver um dos melhores momentos da sua carreira. Depois da passagem pelo reality show da TVI, o jovem cantor voltou a subir ao palco e foi recebido por uma multidão de fãs.

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Tiago Bela continua a provar que a participação no Secret Story 10 mudou completamente a sua vida. O finalista do programa tem conquistado cada vez mais fãs nas redes sociais e visto também crescer o número de streams das suas músicas nas plataformas digitais.

Esta quinta-feira, dia 14 de maio, o ex-concorrente da TVI esteve num concerto e acabou surpreendido com uma verdadeira enchente. Nas imagens partilhadas nas redes sociais, é possível ver o espaço completamente cheio enquanto Tiago atua em palco.

A reação dos fãs rapidamente se fez sentir. Um dos vídeos mais comentados foi acompanhado por uma mensagem que está a emocionar os seguidores do cantor: «QUERIAS? TOMA! Tenho uma lágrima no olho a vê-lo finalmente num palco», escreveu uma admiradora.

O momento acabou por gerar dezenas de reações nas redes sociais, com muitos internautas a destacarem o crescimento de Tiago Bela desde que saiu da casa mais vigiada do País.

Ao que tudo indica, o sucesso do jovem artista está longe de abrandar.

 

Música de Tiago é um fenómeno e já é um dos temas mais pesquisados do momento

Tiago entrou no Secret Story 10 e rapidamente conquistou os colegas dentro da casa mais vigiada do país, mas também o público cá fora. Quando ainda estava na casa o ambiente subiu de tom quando duas das suas canções foram reproduzidas, deixando todos entusiasmados e completamente rendidos ao seu talento.

“Sereia” destacou-se de imediato, ecoando pela casa e tocando os concorrentes de forma especial. A letra, marcada por uma forte componente romântica, não passou despercebida e gerou várias reações emocionadas entre os colegas, como foi o caso de Jéssica e de Eva. Cá fora, o impacto foi igualmente evidente: nas redes sociais, sobretudo no X, a música tornou-se viral e chegou ao top 25 das tendências, multiplicando comentários e partilhas.

O fenómeno não ficou por aqui. Fãs do programa têm utilizado “Sereia” como banda sonora para vídeos dedicados à proximidade entre Tiago e Eva, criando montagens que rapidamente se espalharam pela internet. A ligação entre os dois ex-concorrentes, aliada à carga emocional da música, tem alimentado ainda mais o entusiasmo dos seguidores.

Veja a imagem.

 

Com o nome artístico ALI7520, o jovem tem vindo a construir o seu percurso no meio artísitco através do Youtube, onde já soma milhares de visualizações. Alguns dos seus temas mais conhecidos, como «Sereia», «Desabafo», «Nova Escola», «Karma» e «Ilusão», estão entre as 14 e as 80 mil visualizações, refletindo o interesse crescente do público.

Oiça aqui algumas das músicas mais populares do concorrente:

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