Apaixonado? Tiago expõe o que sente por Eva à frente de todos e a casa fica em êxtase. Veja todas as reações

Ao Minuto

Há 38 min
Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos
02:34

Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos

Há 44 min
Apesar de ter acordado ao lado de Eva, a noite não foi perfeita para Tiago. Saiba o motivo
02:10

Apesar de ter acordado ao lado de Eva, a noite não foi perfeita para Tiago. Saiba o motivo

Há 46 min
Inédito: Eva passa a noite na cama de Tiago
04:22

Inédito: Eva passa a noite na cama de Tiago

Há 51 min
Hilariante! Concorrentes tentam pregar partida a Ana mas a concorrente está um passo à frente
03:34

Hilariante! Concorrentes tentam pregar partida a Ana mas a concorrente está um passo à frente

Há 55 min
«Estou farto»: Ricardo João mostra-se no limite com Ana
03:47

«Estou farto»: Ricardo João mostra-se no limite com Ana

Há 1h e 18min
Ariana perde a calma e confronta Diogo “sem papas na língua”
02:31

Ariana perde a calma e confronta Diogo “sem papas na língua”

Há 1h e 26min
Tiago apaixonado pela Eva? O mexerico que o deixou sem resposta fácil
01:44

Tiago apaixonado pela Eva? O mexerico que o deixou sem resposta fácil

Há 1h e 37min
Está apaixonado?»: Voz coloca pergunta mais aguardada a Tiago
03:03

Está apaixonado?»: Voz coloca pergunta mais aguardada a Tiago

Há 1h e 44min
«Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu»: Jéssica conta emocionante história da sua vida
04:18

«Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu»: Jéssica conta emocionante história da sua vida

Há 1h e 49min
O segredo de Jéssica foi revelado. E estas foram as reações dos concorrentes
04:50

O segredo de Jéssica foi revelado. E estas foram as reações dos concorrentes

Há 2h e 0min
Sara acusa Jéssica de “acusar pressão” e admite: «Estou a ficar sem paciência»
04:37

Sara acusa Jéssica de “acusar pressão” e admite: «Estou a ficar sem paciência»

Há 2h e 8min
Ataque de ciúmes? Eva e Diogo conversam sobre segredos e Ariana isola-se no quarto
05:36

Ataque de ciúmes? Eva e Diogo conversam sobre segredos e Ariana isola-se no quarto

Há 2h e 21min
Ricardo João fica em choque com confissão de Ana: «Nós não podemos dizer “desta água não beberei”»
04:26

Ricardo João fica em choque com confissão de Ana: «Nós não podemos dizer “desta água não beberei”»

Há 2h e 28min
Norberto assiste a imagens onde ex-colegas falam da sua beleza. Veja como reagiu
01:43

Norberto assiste a imagens onde ex-colegas falam da sua beleza. Veja como reagiu

Há 2h e 35min
Ariana admite que não confia em Eva. A reação da concorrente deu que falar
02:31

Ariana admite que não confia em Eva. A reação da concorrente deu que falar

Há 2h e 40min
Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»

Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»

Há 2h e 42min
O que são afinal Diogo e Ariana? Nem eles sabem e a discussão prova isso
02:58

O que são afinal Diogo e Ariana? Nem eles sabem e a discussão prova isso

Há 2h e 44min
«Eu nunca disse que ia ter uma relação com a Ariana»: Diogo faz confissão polémica a Liliana
08:01

«Eu nunca disse que ia ter uma relação com a Ariana»: Diogo faz confissão polémica a Liliana

Acompanhe ao minuto
Apaixonado? Tiago expõe o que sente por Eva à frente de todos e a casa fica em êxtase. Veja todas as reações - TVI

Apaixonado? Tiago expõe o que sente por Eva à frente de todos e a casa fica em êxtase. Veja todas as reações

  • Secret Story
  • Há 3h e 37min

Tiago decidiu esclarecer tudo o que sente por Eva, depois de surgir um mexerico muito comprometedor na casa. Veja a reação dos colegas às declarações inéditas do concorrente do Secret Story 10.

Relacionados

A proximidade entre Tiago e Eva tem sido cada vez mais comentada, dentro e fora do Secret Story 10. Há muitas especulações sobre se o concorrente estará apaixonado pela colega e esta tarde, Tiago decidiu pôr tudo em pratos limpos.

Durante e dinâmica da Caixa dos Mexericos, surgiu uma questão anónima: «Será que o Tiago está a ficar apaixonado, ou viu como uma estratégia aproximar-se da Eva?».

Sem papas na língua, Tiago respondeu à pergunta que não quer calar. «A ficar apaixonado, acho que não. Acho... gosto muito da Eva, admiro muito a Eva, isso não é mentira», disse.

Jéssica, que foi quem leu o mexerico em questão, também teve algo a dizer: «O Tiago não está apaixonado pela Eva, já tivemos esta conversa os dois. O Tiago sempre achou a Eva muito bonita e atraente, acho que agora estão mais próximos porque nós também contribuímos para isso. Se está a ver uma boa oportunidade de jogo com a Eva, mais à frente está a Liliana. A Liliana já viu e já está como madrinha de uma coisa que ainda não existe nem eles sabem se vai existir.»

Pode ver tudo aqui:

Continue a ler

Relacionados

Flávio Furtado incentiva romance entre Eva e Tiago: «Serei o único que…»

Tiago sobe um lugar e fica pertinho de Eva: O novo ranking de Popularidade do Secret Story

Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar

Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido

Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana

Mais Vistos

Apaixonado? Tiago expõe o que sente por Eva à frente de todos e a casa fica em êxtase. Veja todas as reações

Há 3h e 37min
1
04:12

Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque

Secret Story
Hoje às 01:17
2
02:03

Existe possibilidade de estar a apaixonar-se por Eva? Tiago responde à pergunta que não quer calar

Secret Story
Hoje às 16:03
3

Conheceram-se no BB, mas ele tinha namorada. Cá fora apaixonaram-se. E agora será que voltavam aos realities?

Big Brother
Hoje às 11:32
4

Tiago sobe um lugar e fica pertinho de Eva: O novo ranking de Popularidade do Secret Story

Hoje às 12:11
5
01:57

Eva quer ver Diogo e Ariana fora da casa: «Acabava-se a vossa 'ceninha'»

Secret Story
Hoje às 12:53
6
04:12

Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque

Secret Story
Hoje às 01:17
7
09:29

Mexerico sobre Jéssica deixa a casa em choque: «Provavelmente sai esta semana, a não ser o segredo…»

Secret Story
Hoje às 16:21
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

O que é feito de Daniela Ventura? Mostramos-lhe como tem sido a vida de uma das concorrentes mais polémicas de sempre

Big Brother
Há 2h e 58min
09:29

Mexerico sobre Jéssica deixa a casa em choque: «Provavelmente sai esta semana, a não ser o segredo…»

Secret Story
Hoje às 16:21
01:57

Eva quer ver Diogo e Ariana fora da casa: «Acabava-se a vossa 'ceninha'»

Secret Story
Hoje às 12:53
04:26

Liliana questiona Eva sobre primeira noite ao lado de Tiago: «Dormi aconchegada»

Secret Story
Hoje às 10:29

Flávio Furtado incentiva romance entre Eva e Tiago: «Serei o único que…»

Big Brother
Hoje às 12:14

Marisa Pires volta a "cair em cima" de Eva e Diogo: «Beijar outras pessoas»

Big Brother
Hoje às 10:35
05:14

Declarações polémicas de Hugo chocam a casa e deixam concorrentes em lágrimas

Secret Story
Hoje às 01:12