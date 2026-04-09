Apaixonado? Tiago expõe o que sente por Eva à frente de todos e a casa fica em êxtase. Veja todas as reações

Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido

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A proximidade entre Tiago e Eva tem sido cada vez mais comentada, dentro e fora do Secret Story 10. Há muitas especulações sobre se o concorrente estará apaixonado pela colega e esta tarde, Tiago decidiu pôr tudo em pratos limpos.

Durante e dinâmica da Caixa dos Mexericos, surgiu uma questão anónima: «Será que o Tiago está a ficar apaixonado, ou viu como uma estratégia aproximar-se da Eva?».

Sem papas na língua, Tiago respondeu à pergunta que não quer calar. «A ficar apaixonado, acho que não. Acho... gosto muito da Eva, admiro muito a Eva, isso não é mentira», disse.

Jéssica, que foi quem leu o mexerico em questão, também teve algo a dizer: «O Tiago não está apaixonado pela Eva, já tivemos esta conversa os dois. O Tiago sempre achou a Eva muito bonita e atraente, acho que agora estão mais próximos porque nós também contribuímos para isso. Se está a ver uma boa oportunidade de jogo com a Eva, mais à frente está a Liliana. A Liliana já viu e já está como madrinha de uma coisa que ainda não existe nem eles sabem se vai existir.»