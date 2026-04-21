«Tampa» em direto, ou porta entreaberta? Eva esclarece tudo o que sente por Tiago: e nem Cristina Ferreira fica indiferente

O Especial do Secret Story 10 desta segunda-feira, 20 de abril, ficou marcada pela expulsão de Hugo e também por ter ficado decidido o leque de finalistas desta edição. Mas um dos momentos altos da noite foi protagonizado por Eva e Tiago, depois de este ter aberto o coração para falar sobre os sentimentos que tem pela amiga, à frente de todos. A reação da concorrente também surpreendeu.

Durante a emissão, os concorrentes assistiram a imagens da relação de Tiago e Eva, que tem vindo a tornar-se cada vez mais cúmplice. Depois de Tiago assumir que se sente atraído por Eva, esta decidiu pôr tudo em pratos limpos sobre o que sente pelo amigo.

«Eu não tinha proximidade quase nenhuma com o Tiago, antes, e de certa forma fomo-nos aproximando, mas eu, por razões óbvias, não consigo sentir grande coisa, e não estou preparada sequer para isso e também acho que não quero, acho que tenho de me dar tempo e espaço, e o Tiago percebe isso», começou por dizer.

Cristina Ferreira aproveitou para "provocar" Tiago: «Não deve ter gostado nada de ouvir agora, oh Tiago. Acabou de levar uma tampa em direto, Tiago, não sei se percebeu. Oh Eva, não fui eu que disse, disse-me: 'não sinto nada, não quero nada, não estou preparada'. Foi ou não foi?»

«Oh Cristina, é uma vida a sofrer. Não, está tudo certo. Para mim, sinceramente, está tudo bem, eu convivo bem com esta situação. Eu sei muito bem tudo o que a Eva passou aqui e percebo perfeitamente e até acho que estamos a fazer a coisa certa, tanto ela como eu. Está tudo bem, ela sempre foi sincera comigo e eu com ela, por isso», respondeu Tiago, de imediato.

Eva decidiu então explicar melhor a situação: «Ele é muito querido, eu já lhe disse isso, eu agradeço muito por aquilo que ele já me disse, como ele é, ele é muito engraçado e faz-me sentir bem mas… Eu estou um bocado ‘atropelada’ ainda, então não quero.»