Tiago sobe um lugar e fica pertinho de Eva: O novo ranking de Popularidade do Secret Story

Eva 'destrona' João e Diogo e Ariana em "maus lençóis": Conheça o Ranking de Popularidade desta semana

Ranking de popularidade bombástico. Eva é mais gostada e esta é a posição de Ariana e Diogo

O mais recente ranking de popularidade do Secret Story acaba de ser tornado público, no Instagram do reality show, e já está a dar que falar.

Sem grandes surpresas, Eva surge no topo da tabela, como a concorrente mais gostada.Mas se há quem suba, há também quem caia… e de forma acentuada. No fundo da tabela surge Ariana, a maior rival de Eva. Logo acima, em penúltimo lugar, está Diogo, que também não escapa à quebra de popularidade devido ao triangulo amoroso que criou na casa.

Estes são todos os resultados:



1º Eva

2º Jéssica

3º Tiago

4º Ricardo João

5º Sara

6º Liliana

7º Hugo

8º Norberto

9º Ana

10º Luzia

11º Diogo

12º Ariana