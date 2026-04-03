Tiago está a dar que falar dentro e fora do Secret Story. O concorrente tem um talento e a internet está rendida

Tiago é um fenómeno da Internet: o discurso implacável que fez para Diogo ultrapassa os 2 milhões de views em poucas horas

Tiago, entrou no Secret Story 10, com o objetivo de “ser único” e “divertir-se”. Para além de ter conquistado os colegas e o público pela sua personalidade forte e vincada, o concorrente é ainda um fenómeno fora da casa mais vigiada pelo país, no mundo da música.

O jovem, natural de Sines, afirma que «Vê a vida de forma diferente da maioria. Espiritual e cheio de histórias improváveis, já ultrapassou vários desafios que o tornaram numa pessoa resiliente e sonhadora».

No entanto, há um lado de Tiago que muitos desconhecem: fora do programa, ele tem uma carreira como cantor e já lançou algumas músicas na plataforma YouTube. O concorrente já se apresentou ao vivo, tal como partilhou na sua conta de Instagram.