Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Ao Minuto

Há 15 min
Ataque de ciúmes? Eva “deixa tudo em pratos limpos” com Diogo: «Aqui tem de reinar a confiança»
03:36

Ataque de ciúmes? Eva “deixa tudo em pratos limpos” com Diogo: «Aqui tem de reinar a confiança»

Há 22 min
«As mãozinhas dele são maravilhosas»: Sara, Catarina e Jéssica não deixam nada por dizer sobre Hélder
03:12

«As mãozinhas dele são maravilhosas»: Sara, Catarina e Jéssica não deixam nada por dizer sobre Hélder

Há 27 min
Primeiro romance do Secret Story 10! Catarina e Norberto em clima quente
01:17

Primeiro romance do Secret Story 10! Catarina e Norberto em clima quente

Há 32 min
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime
07:06

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Há 53 min
Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»
04:20

Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»

Há 1h e 13min
O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

Há 1h e 31min
Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Há 1h e 32min
Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos
10:12

Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos

Há 1h e 33min
«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

Há 1h e 36min
Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana
04:10

Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana

Há 1h e 44min
«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa
05:24

«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa

Há 1h e 54min
«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara
09:36

«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara

Há 2h e 5min
Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago
02:15

Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago

Há 2h e 19min
Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Há 2h e 21min
Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa
01:12

Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa

Há 2h e 21min
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»
01:22

Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»

Há 2h e 24min
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único
04:39

«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único

Há 2h e 35min
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa
05:03

Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa

Acompanhe ao minuto
Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez - TVI

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

  • Secret Story
  • Há 3h e 38min

Este ex-concorrente escondia um dos segredos mais controversos que já passou pelo Secret Story. Agora, é pai de três e a revelação apanhou todos de surpresa.

Relacionados

Tierry Vilson foi pai pela terceira vez! A novidade foi dada por Teresa Silva, a mãe do ex-concorrente do Secret Story 4, durante a sua visita ao Dois às 10, nesta quarta-feira, 4 de março. 

«Já sou novamente avó! O Caio já nasceu, já faz um mês», contou a ex-concorrente do Big Brother 2020 e comentadora de vários reality shows da TVI. 

Tierry Vilson é ainda pai de Yasmin Dafne, fruto da relação com Sofia Sousa. Os dois tinham sido pais há pouco tempo quando entraram na Casa dos Segredos 4, já separados. Tierry também é pai de Ayla, fruto do atual casamento com Meghan, com quem agora tem mais um filho.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos de Tierry Vilson que preparámos para si

Continue a ler

Relacionados

Era uma bebé de colo quando os pais entraram num programa da TVI. Hoje está uma "mulher" irreconhecível

Teresa Silva vai ser avó de novo. E a imagem está a emocionar

Lágrimas e choque: Lembra-se quando Tierry revelou segredo com Sofia? Reveja o momento marcante do SS4

Como cresceu! Espreite as fotografias da filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson, neta da comentadora Teresa Silva

Mais Vistos

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50
1

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16
2

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Há 3h e 7min
3

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Hoje às 14:00
4

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Hoje às 14:34
5

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 3h e 38min
6

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:48
7
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

Secret Story
Hoje às 01:20
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 3h e 38min

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Hoje às 14:34

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Hoje às 14:00

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:48

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16