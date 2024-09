Flávio Furtado está de regresso com o TVI Extra! Conheça o painel de comentadores

Flávio Furtado está de regresso com o «TVI Extra»! Saiba tudo aqui

Flávio Furtado está de regresso com o «TVI Extra». É já no próximo dia 9 de setembro que o programa com «os comentário mais afiados» volta à antena da TVI.

Com entrevistas exclusivas, reportagens, o TVI Extra promete debates acalorados «sobre os tópicos mais quentes deste verão»



Ao apresentador Flávio Furtado, juntam-se os seguintes comentadores:

Cinha Jardim

Bruno de Carvalho

Inês Simões

Susana Pinto

António Bravo

Gonçalo Quinaz

Recorde-se que Flávio Furtado e Bruna Gomes serão os comentadores das galas do Secret Story. Um dos programas mais icónicos da TVI regressa já no próximo dia 15 de setembro, com condução de Cristina Ferreira.

A dupla de comentadores está de volta e promete não deixar nada por dizer!