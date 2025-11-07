TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Ao Minuto

Ontem às 22:36
Nomeados revelam quem gostariam que fosse expulso já este domingo
05:11

Nomeados revelam quem gostariam que fosse expulso já este domingo

Ontem às 22:30
«Ele é carente e puxou isto para ele...»: Dylan reage a novo boato sobre si
01:15

«Ele é carente e puxou isto para ele...»: Dylan reage a novo boato sobre si

Ontem às 22:20
Sem papas na língua, a Voz provoca Inês: «O Dylan beija bem?»
01:22

Sem papas na língua, a Voz provoca Inês: «O Dylan beija bem?»

Ontem às 22:19
«Critica as poderosas e agora imita Liliana?» A 'má-língua' sobre Bruna que salta à vista
01:21

«Critica as poderosas e agora imita Liliana?» A 'má-língua' sobre Bruna que salta à vista

Ontem às 22:16
«Sonsa e mentirosa do pau oco»: A Voz 'pica' Ana com boato polémico
02:48

«Sonsa e mentirosa do pau oco»: A Voz 'pica' Ana com boato polémico

Ontem às 22:12
«Até faz (...) tal é o entusiasmo»: Pedro Jorge é confrontado com boato
00:56

«Até faz (...) tal é o entusiasmo»: Pedro Jorge é confrontado com boato

Ontem às 22:02
«A Liliana escolhe ser insuportável todos os dias»: Quem terá dito isto? Descubra aqui
01:04

«A Liliana escolhe ser insuportável todos os dias»: Quem terá dito isto? Descubra aqui

Ontem às 22:02
«O Fábio só está aqui a sujar lençóis»: O telefone toca na casa e só traz 'má-língua'
01:45

«O Fábio só está aqui a sujar lençóis»: O telefone toca na casa e só traz 'má-língua'

Ontem às 21:49
«Não estás aqui a fazer nada (...) A porta está aberta»: Alta tensão entre dois concorrentes
03:19

«Não estás aqui a fazer nada (...) A porta está aberta»: Alta tensão entre dois concorrentes

Ontem às 21:41
O amor chegou ao quarto rosa: Esta foi a reação de Inês logo a seguir ao primeiro beijo a Dylan
00:54

O amor chegou ao quarto rosa: Esta foi a reação de Inês logo a seguir ao primeiro beijo a Dylan

Ontem às 20:17
Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui
05:55

Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui

Ontem às 19:55
Imitação ou provocação? Bruna ridiculariza Liliana ao usar as suas botas
02:55

Imitação ou provocação? Bruna ridiculariza Liliana ao usar as suas botas

Ontem às 19:50
«Tenho a minha mulher grávida dentro da casa»: A especulação de Marisa Susana que está a dar que falar
04:38

«Tenho a minha mulher grávida dentro da casa»: A especulação de Marisa Susana que está a dar que falar

Ontem às 19:43
Raquel tenta despistar colegas após pista reveladora mas Fábio acerta em cheio
03:23

Raquel tenta despistar colegas após pista reveladora mas Fábio acerta em cheio

Ontem às 19:39
Ana é arrasada pelos colegas: «Santinha do pau oco»
03:13

Ana é arrasada pelos colegas: «Santinha do pau oco»

Ontem às 19:34
Lídia revira os olhos a Francisco Monteiro e é apanhada: «A Lídia vê as cartas por isso sabe mais que nós»
04:21

Lídia revira os olhos a Francisco Monteiro e é apanhada: «A Lídia vê as cartas por isso sabe mais que nós»

Ontem às 19:27
Dylan e Bruno analisam o jogo: «Quem já revelou o segredo pode ser o próximo a sair»
03:23

Dylan e Bruno analisam o jogo: «Quem já revelou o segredo pode ser o próximo a sair»

Ontem às 19:26
Emoção na casa: Ana Cristina revela segredo e comove colegas com a sua história
05:19

Emoção na casa: Ana Cristina revela segredo e comove colegas com a sua história

Acompanhe ao minuto
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - TVI

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

  • Ontem às 17:47
Passatempo na TVI Pass

Há mais um motivo para descarregar a nossa app: um cartão de 5.000 euros pode ser seu

É fã da TVI? Então prepare-se: a app TVI Pass está a oferecer um cartão VISA Electron pré-pago com 5.000 euros a um participante do novo passatempo exclusivo.

Participar é simples: aceda à aplicação, siga as instruções e faça a sua inscrição. Cada participação custa 1€ + IVA e pode repetir até seis vezes por dia.

A TVI Pass, gratuita e disponível para download, é muito mais do que uma aplicação: é uma comunidade de fãs, onde se pode comentar programas, aceder a bastidores, participar em passatempos e ganhar experiências únicas.

prémios em dinheiro, produtos TVI, convites VIP e visitas aos estúdios — tudo reunido num só lugar.

Agora, há mais um motivo para descarregar a app: um cartão de 5.000 euros pode ser seu.

PARTICIPE AQUI

Consulte o regulamento no site da TVI

Concurso publicitário 2025 autorizado pela CMO. Prémio em cartão , não convertível em dinheiro. Regulamento em tvi.pt. Custo participação: 1€ + IVA. Idade mínima de participação: 18 anos e NIF UE. Limite máximo diário de 6 participações por meio de participação. Participe de forma informada e responsável. Serviço TVI / MCD.33/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

Continue a ler

Mais Vistos

Irreconhecível! A impressionante transformação de Noélia Pereira… Veja o mais recente Antes e Depois!

Big Brother
12 jul 2023, 15:07
1
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

Secret Story
5 nov, 17:38
2
02:57

Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia

Secret Story
14 out, 17:19
3

O fato original de Zé Lopes que está a fazer furor na passadeira vermelha!

Big Brother
6 jul 2024, 19:27
4

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Big Brother
Ontem às 17:47
5
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

Secret Story
6 nov, 10:42
6
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

Secret Story
6 nov, 08:28
7
Ver Mais

EM DESTAQUE

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

15 set, 00:48

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

15 set, 00:48

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Big Brother
13 set, 19:32