TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

É fã da TVI? Então prepare-se: a app TVI Pass está a oferecer um cartão VISA Electron pré-pago com 5.000 euros a um participante do novo passatempo exclusivo.

Participar é simples: aceda à aplicação, siga as instruções e faça a sua inscrição. Cada participação custa 1€ + IVA e pode repetir até seis vezes por dia.

A TVI Pass, gratuita e disponível para download, é muito mais do que uma aplicação: é uma comunidade de fãs, onde se pode comentar programas, aceder a bastidores, participar em passatempos e ganhar experiências únicas.

Há prémios em dinheiro, produtos TVI, convites VIP e visitas aos estúdios — tudo reunido num só lugar.

Agora, há mais um motivo para descarregar a app: um cartão de 5.000 euros pode ser seu.

Concurso publicitário 2025 autorizado pela CMO. Prémio em cartão , não convertível em dinheiro. Regulamento em tvi.pt. Custo participação: 1€ + IVA. Idade mínima de participação: 18 anos e NIF UE. Limite máximo diário de 6 participações por meio de participação. Participe de forma informada e responsável. Serviço TVI / MCD.33/