Dilema: Saiba quem são os nomeados desta semana

Está fechado o primeiro leque de nomeados do Dilema! Saiba quem está em risco de ser expulso

No Especial do Dilema, com Manuel Luís Goucha, chegou um dos momentos mais aguardados depois de uma gala: Apurar o leque de nomeados para mais uma semana de jogo em que tudo muda!

Agora, as votações são para salvar

David Diamond, Rafael Bailão, Mafalda Diamond, Diana Lucas e Xana carvalho são os 5 concorrentes em risco esta semana! Fique já a saber quem ficou nomeado desta vez:

Fique a par dos números telefónicos para salvar os nomeados: