Afinal onde pode ver os candidatos ao Big Brother que estão fechados numa casa de vidro à vista de todos? É um dos shoppings mais pesquisados no momento

O programa Quem vai Entrar? está ao rubro. A curiosidade está ao rubro e todos querem saber onde podem ver, ao vivo, esta experiência inédita nunca antes vista em Portugal. É no HUBBO, centro comercial da grande Lisboa, que está situada a casa de vidro, onde quatro candidatos lutam por um lugar de concorrente no Big Brother. O reality show, da TVI, estreia no domingo, dia 23, e só um será eleito e terá a oportunidade de entrar pela porta grande da casa mais vigiada do País.

Logo no dia de estreia, uma multidão esteve reunida e eufórica para ver ao vivo a chegada dos candidatos, assim como as primeiras horas dentro da casa.

Durante 48 horas, estes candidatos vão dar tudo para conquistar um lugar dentro da casa mais vigiada do País. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

No domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother, Cláudio Ramos vai comunicar o candidato que se tornará em concorrente e que foi escolhido pelo público.

