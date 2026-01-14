Vânia Sá assinala data especial com fotos únicas do rosto da filha recém-nascida: «Ela é pai!»

Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal

Vânia Sá e André Pereira estão a viver numa verdadeira bolha de amor com a filha de ambos, Leonor. A menina nasceu no passado dia 6 de janeiro e esta terça-feira, 13, completou uma semana de vida. Para assinalar a data especial, os pais partilharam fotografias únicas do rosto da bebé recém-nascida, e os registos estão a encantar os fãs.

«E de repente, uma semana da bebé mais linda ! 🖤», escreveram na legenda da publicação, que mereceu centenas de comentários a elogiar a fofura de Leonor.

Houve ainda comentários que saltaram à vista: os internautas consideraram que a menina é parecida com o pai, André. «Ela é pai!», «Acho a parecida com o papá 🩷», pode ler-se.

Na caixa de comentários, os fãs de Vânia Sá desfizeram-se em elogios. «Uma bonequinha 😍», «Linda Família, sejam muito felizes ❤️», «Linda bebé, muita saúde 😍», «A perfeição existe ❤️», «Familia perfeita❤️ mas claro a estrela é essa bonequinha linda e abençoada 🥰», «É das bebes mais fofas que já vi nos últimos tempos», escreveram.

Pode ver aqui os registos em questão: