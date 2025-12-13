Ao Minuto

Há 1h e 43min
Ataque de ciúmes? Liliana lança farpa a Fábio: «Afinal gostas de loiras»
02:21

Há 2h e 27min
Teorias sem fim! Marisa dispara nova ideia para o segredo de Ana
07:25

Há 2h e 32min
Liliana e Fábio trocam teorias hilariantes sobre o segredo de Ana. O momento é imperdível
08:50

Há 3h e 34min
Adivinhe quem é! Esta ex-concorrente polémica surge irreconhecível ao lado da mãe

Há 3h e 44min
Reconhece esta mãe e filha? Ambas já participaram em reality shows e hoje são empresárias de sucesso

Há 3h e 58min
Só visto! Marisa acaba de "nomear" Cláudio Ramos como babysitter dos seus filhos
00:56

Há 3h e 59min
Hilariante! Pedro e Marisa fazem dança viral do Tik Tok para os filhos verem
01:23

Hoje às 19:43
Entre beijos e abraços, Fábio atira Liliana para cima da cama
01:53

Hoje às 19:35
Ana deixa colegas em nervos: «Vou sair daqui com o meu segredo por descobrir»
02:33

Hoje às 19:17
Ana tenta despistar o seu segredo: «Têm de ver as pistas das festas...»
02:05

Hoje às 19:13
Apresentadora e estrela de reality show da TVI morre aos 47 anos

Hoje às 19:10
«Será que vinha para aqui a santa milagrosa?»: Liliana e Inês discutem segredo de ana
01:23

Hoje às 19:05
Estrela da Quinta das Celebridades morre aos 47 anos, vítima de um cancro

Hoje às 19:03
Tarde de jogos! Concorrente enfrentam-se numa desafiante batalha de dominó
03:27

Hoje às 18:37
Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas

Hoje às 18:34
Leandro e Liliana "cortam na casaca" de Pedro: «Ele tem muitos traumas...»
02:33

Hoje às 18:32
Liliana Filipa está de férias na neve com os filhos. O destino é europeu, mas é um dos preferidos do Natal

Hoje às 18:15
Pedro de rastos! Concorrente desaba no confessionário ao falar da filha
05:35

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

  Secret Story
  Hoje às 12:44

Vânia Sá fez uma nova partilha sobre o seu carro de luxo e a Internet reagiu em peso.

Vânia Sá vive uma vida de luxo e não se priva de a mostrar nas redes sociais. Agora, a ex-concorrente do Secret Story mostrou-se ao volante do seu Porsche, todo ele devidamente "equipado" para a quadra natalícia. 

«O Natal é quando uma mulher quiser!», escreveu Vânia Sá, na legenda de um vídeo em que se mostra a colocar as hastes de rena e um nariz vermelho no carro, mas sofreu um percalço! É que quando acelerou, o nariz saltou da parte dianteira do carro e ficou pelo caminho.

Os fãs ficaram encantados com o vídeo partilhado pela empresária. «Lá se foi o nariz 😂», «👏 muito bom mesmo», «Áudio perfeito! ❤️», são alguns dos comentários que se podem ler naquela publicação.

Ora veja aqui o video do momento:

Porsche de Vânia Sá custa, no mínimo, 200 mil euros

Vânia Sá tem um Porsche 911 Carrera 4S, que de acordo com o site oficial da marca, está disponível a partir de 200 mil euros. 

Percorra a nossa galeria e veja as fotos do carro de luxo de Vânia Sá

