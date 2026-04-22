Dois dias após a morte do pai, esta concorrente vence o Big Brother Brasil e a reação emociona qualquer um

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao fim e a jornalista Ana Paula Renault foi a grande vencedora. A jornalista venceu esta edição do reality show mais emblemático do Brasil com 75,94% dos votos do público.

Em segundo lugar ficou Milena, com 17,29% dos votos, e Juliano Floss fechou o pódio, com 6,77%. O apresentador do formato, Tadeu Schmidt, fez ainda um discurso emotivo dedicado à vencedora, que perdeu o pai no passado domingo.

«Sr. Gerardo, muito obrigado por nos confiar a sua filha. A sua filha arrasou no BBB, foi extraordinária em todos os sentidos. É por isso que eu digo: todos os reality shows deveriam ter a Ana Paula Renault, e que privilégio fazer parte do BBB em que a Ana Paula é a grande vencedora. Parabéns, Ana Paula! O BBB 26 sempre foi seu!», disse.

Atual edição do Big Brother Brasil marcada por duas mortes. E as imagens são de ir às lágrimas

A atual edição do Big Brother Brasil 2026 tem sido marcada por momentos de grande emoção e tristeza, depois de duas perdas significativas que abalaram tanto o programa como o público.

Tudo começou no passado dia 17 de abril, com a morte de Oscar Schmidt, uma das maiores lendas do basquetebol brasileiro e irmão do apresentador Tadeu Schmidt. O antigo atleta morreu aos 68 anos, deixando o país em luto.

Em pleno direto, Tadeu Schmidt partilhou a notícia com os espetadores, visivelmente emocionado, num momento raro de vulnerabilidade em televisão. A sua reação comoveu o público, que rapidamente manifestou apoio ao apresentador.

Apenas dois dias depois, este domingo dia 19, a casa foi novamente atingida por uma notícia devastadora. Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault — a principal favorita à vitória — morreu aos 96 anos. A concorrente foi chamada ao confessionário, onde lhe foi comunicada a perda.

Ao regressar à casa, Ana Paula surgiu em lágrimas, completamente inconsolável, protagonizando um dos momentos mais intensos desta edição. A dor foi evidente e deixou colegas e espetadores profundamente tocados.

Estas duas perdas consecutivas trouxeram um ambiente de luto e reflexão ao reality show, lembrando que, mesmo dentro de um jogo, a vida real continua a acontecer cá fora. A edição de 2026 ficará, assim, marcada não só pela competição, mas também pela carga emocional que estes acontecimentos imprimiram ao programa.