Ontem às 21:28
Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Ontem às 19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Ontem às 16:36
Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Ontem às 16:26
Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Ontem às 16:21
Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Ontem às 15:57
Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Ontem às 15:07
«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

Ontem às 12:24
Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

Ontem às 11:33
Ruben Silvestre quebra o silêncio sobre estado de saúde e faz um desabafo preocupante

Ontem às 11:09
«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

Ontem às 10:38
Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”
04:25

Ontem às 10:34
Liliana e Fábio preparam-se para dar um passo importante na relação
02:56

Ontem às 10:21
Ao lado de Fábio, Liliana assume contacto com Zé: «Se estiveres disponível…»
02:49

Ontem às 10:21
Fábio reage a notícias sobre Zé: “Temos advogados, temos agentes por trás de nós…”
02:49

Ontem às 10:15
Liliana e Fábio revelam ameaças: “Rezavam para que o avião caísse”
03:18

Ontem às 10:12
Liliana esclarece o motivo de os pais não lhe terem dado prenda no aniversário
04:38

Ontem às 10:11
Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

Ontem às 10:10
Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família
04:38

Ainda se lembra de todas as mulheres que venceram reality shows em Portugal? Algumas delas surpreenderam tudo e todos e nós mostramos-lhe como estão hoje.

TVI foi palco dos mais marcantes reality shows do País, e de alguns deles sagraram-se vencedoras grandes mulheres que ainda hoje estão na memória do público.

A primeira mulher a vencer um reality show em Portugal foi Catarina Cabral, que ganhou o Big Brother 3, mas depois dela seguiram-se várias, entre elas Sofia Sousa, Érica Silva, Bruna Gomes, Cátia Palhinha, Kelly Medeiros, Elisabete Moutinho e Jéssica Vieira.

Mas algumas delas foram verdadeiras revelações, e nada fazia prever que ganhariam as edições em que participaram. Em formatos em que se destacam as grandes personalidades, os grandes jogadores e também os mais polémicos e controversos, Carolina Aranda, Soraia Moreira e Zena Pacheco foram, provavelmente, as vencedoras mais pacíficas dos realities em que participaram, mas conquistaram o coração do público com a sensatez, a calma e a perspicácia que tão bem as caracteriza. 

Além desses casos, a vitória de Elisabete Moutinho, no Secret Story 5, foi provavelmente uma das mais inesperadas. Todos acreditavam que Bruno Savate poderia ser o grande vencedor daquela edição, mas a então namorada 'roubou-lhe' o lugar e conquistou o primeiro lugar (e um cheque chorudo).

Ainda se lembra de todas as vencedoras de reality shows da TVI? Recordamos as mais marcantes e só tem de percorrer a galeria de fotografias que preparámos para si para as relembrar!

