Há 1h e 21min
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Há 1h e 28min
Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter»
04:11

Há 1h e 33min
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Há 1h e 33min
«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos?
04:49

Há 1h e 49min
«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora
04:35

Há 1h e 51min
Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente
06:05

Há 2h e 4min
«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem
03:07

Há 2h e 12min
«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana
04:52

Há 2h e 32min
Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo
06:51

Há 2h e 32min
15 anos depois, Goucha reencontra vencedor do Secret Story 1
01:20

Há 2h e 50min
Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece
04:32

Há 2h e 58min
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Há 3h e 0min
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Há 3h e 3min
"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage
06:03

Há 3h e 21min
Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque
03:47

Há 3h e 22min
Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes
03:47

Hoje às 16:35
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"
01:07

Hoje às 16:02
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...
03:26

Acompanhe ao minuto
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...» - TVI

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Depois de todas as polémicas, Vera revelou uma conversa privada que teve com Dylan. Houve até um pedido para um encontro.

Vera e Dylan viveram um affair dentro do Secret Story 9, mas a paixão acabou da pior forma possível. Após uma gala, durante a cadeira quente, os dois desentenderam-se e a concorrente acabou por dar quatro chapadas ao colega, acabando por ser expulsa. O ambiente entre os dois ficou de cortar à faca também cá fora, mas parece que os dois já resolveram as suas divergências... e até já houve pedidos de encontros.

Esta semana, Vera e Dylan cruzaram-se pela primeira vez depois do sucedido, nos bastidores da TVI. A nortenha não marcava presença numa gala do Secret Story desde que Dylan foi expulso e este chegou mesmo a provocar a sua 'ex', insinuando que ela teria «medo» de se cruzar com ele em estúdio. Na altura, Vera negou e reagiu de imediato, através da redes sociais, criando um grande alvoroço por parte dos fãs. 

Agora, Vera esclareceu tudo e garantiu que está tudo resolvido. «Depois de ter dito aquilo, ele foi muito achincalhado nas redes sociais e pediu-me logo desculpa. Ele mandou-me uma mensagem a pedir desculpa pelas palavras a dizer que não tinha qualquer problema comigo e que queria encontrar-se comigo para resolvermos a situação. E a verdade é que está tudo melhor. Ele de facto tem sido muito agredido nas redes, coisa que também não merece, e não está a saber lidar com o assunto», começou por dizer, à TV Guia. 

«Achei que era melhor não...»: Vera revela conversa privada com Dylan

A nortenha contou ainda que também pediu desculpa ao colega: «Eu também aproveitei, na mesma conversa, por telefone para lhe pedir desculpa pelos dois pares de estalos. Também sei que reagi a quente e errei. Acho que a situação ficou mais calma desde então.»

«Já nos entendemos, mas não nos encontrámos, apesar de ele já me ter pedido para o fazermos. Mas achei que era melhor não. A verdade é que ambos recebemos propostas de revistas para isso mas não aceitámos. Para já, está tudo bem assim. Eu no meu canto e ele no dele. Encontramo-nos nos programas e é isso», findou.

