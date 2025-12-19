Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera e Dylan viveram um affair dentro do Secret Story 9, mas a paixão acabou da pior forma possível. Após uma gala, durante a cadeira quente, os dois desentenderam-se e a concorrente acabou por dar quatro chapadas ao colega, acabando por ser expulsa. O ambiente entre os dois ficou de cortar à faca também cá fora, mas parece que os dois já resolveram as suas divergências... e até já houve pedidos de encontros.

Esta semana, Vera e Dylan cruzaram-se pela primeira vez depois do sucedido, nos bastidores da TVI. A nortenha não marcava presença numa gala do Secret Story desde que Dylan foi expulso e este chegou mesmo a provocar a sua 'ex', insinuando que ela teria «medo» de se cruzar com ele em estúdio. Na altura, Vera negou e reagiu de imediato, através da redes sociais, criando um grande alvoroço por parte dos fãs.

Agora, Vera esclareceu tudo e garantiu que está tudo resolvido. «Depois de ter dito aquilo, ele foi muito achincalhado nas redes sociais e pediu-me logo desculpa. Ele mandou-me uma mensagem a pedir desculpa pelas palavras a dizer que não tinha qualquer problema comigo e que queria encontrar-se comigo para resolvermos a situação. E a verdade é que está tudo melhor. Ele de facto tem sido muito agredido nas redes, coisa que também não merece, e não está a saber lidar com o assunto», começou por dizer, à TV Guia.

«Achei que era melhor não...»: Vera revela conversa privada com Dylan

A nortenha contou ainda que também pediu desculpa ao colega: «Eu também aproveitei, na mesma conversa, por telefone para lhe pedir desculpa pelos dois pares de estalos. Também sei que reagi a quente e errei. Acho que a situação ficou mais calma desde então.»

«Já nos entendemos, mas não nos encontrámos, apesar de ele já me ter pedido para o fazermos. Mas achei que era melhor não. A verdade é que ambos recebemos propostas de revistas para isso mas não aceitámos. Para já, está tudo bem assim. Eu no meu canto e ele no dele. Encontramo-nos nos programas e é isso», findou.