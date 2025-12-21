Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Ao Minuto

Há 3h e 4min
Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo
09:43

Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo

Há 3h e 14min
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
06:45

Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer

Há 3h e 16min
Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado
02:40

Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado

Há 3h e 17min
Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

Há 3h e 20min
Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final
12:27

Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final

Há 3h e 22min
Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9
12:27

Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9

Há 3h e 28min
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Há 3h e 31min
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Há 3h e 36min
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»
06:54

Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»

Há 3h e 45min
Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso
03:41

Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso

Há 3h e 49min
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9
01:40

Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

Ontem às 23:52
Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala
01:54

Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala

Ontem às 23:46
Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!»
02:01

Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!»

Ontem às 23:46
Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio
00:41

Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio

Ontem às 23:43
Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada
01:53

Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada

Ontem às 23:41
No meio de gritos e insultos, Cristina Ferreira é obrigada a intervir: «Mais baixo!»
07:10

No meio de gritos e insultos, Cristina Ferreira é obrigada a intervir: «Mais baixo!»

Ontem às 23:33
Liliana gasta tempo e deixa pouco para Marisa reencontrar a família. Veja a reação
02:12

Liliana gasta tempo e deixa pouco para Marisa reencontrar a família. Veja a reação

Ontem às 23:30
Pura tensão: Liliana pede desculpa à mãe e recebe resposta inesperada
02:21

Pura tensão: Liliana pede desculpa à mãe e recebe resposta inesperada

Acompanhe ao minuto
Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa - TVI

Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Vera partilhou uma foto nunca antes vista ao lado de Fábio e contou pormenores sobre a relação que os dois tiveram fora do Secret Story 9.

Vera não esconde o carinho especial que sente por FábioOs dois tiveram um affair antes de entrarem no Secret Story 9, mas acima de tudo são muito amigos. Agora, a concorrente expôs uma foto nunca antes vista ao lado de Fábio e confidenciou pormenores da relação de ambos.

A nortenha, de 34 anos, esteve a responder a perguntas dos fãs nas redes sociais e um deles quis saber se esta iria manter uma relação próxima com Fábio no futuro. 

«Vais continuar amiga do Fábio? Gostava muito da vossa amizade», quis saber o internauta. Vera respondeu: «Irei continuar, claro. Sempre fomos muito unidos e a nossa amizade é muito especial. Tanto ele quer o melhor para mim, como eu quero o melhor para ele», escreveu, na legenda de uma fotografia carinhosa dos dois.

Veja tudo aqui:

 

Mas as perguntas mais aguçadas que fizeram a Vera envolvem Inês, por quem Vera se apaixonou dentro da casa. As duas acabaram por se afastar e a jovem do Montijo vive agora um romance ao lado de Dylan, que chegou a ser  o 'ex' de Vera. 

Um fã quis saber: «Se a Inês quiser ter uma conversa, terás?» Vera não hesitou em esclarecer: «Não sei! Estou magoada com a Inês, não posso esconder isso. Guardo os melhores momentos e é nesses que me vou focar, é através dessas memórias que tenho as melhores respostas às minhas questões.»

Mas as perguntas não ficaram por aqui. «Seja sincera: já esqueceu a Inês?», perguntou um fã. «Quem vive do passado é museu! Eu já esqueci a Inês, sim. Desejo-lhe as maiores felicidades», clarificou Vera.

«O que te apetece dizer à Inês?», atirou outro seguidor. «NADA. Às vezes, o silêncio também é uma mensagem, e essa é avançada demais», concluiu a ex-concorrente.

Entre várias perguntas, Vera falou ainda sobre Dylan, Fábio, Liliana e Leandro. Veja tudo na galeria que preparámos para si!

Continue a ler

Mais Vistos

02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

Secret Story
Ontem às 22:44
1
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

Secret Story
Ontem às 22:33
2

Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso»

Ontem às 18:53
3
05:01

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

Secret Story
Ontem às 22:25
4
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

Secret Story
Ontem às 22:44
5

Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Ontem às 19:04
6
02:00

Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»

Secret Story
Ontem às 22:16
7
04:00

Ao rubro. Flávio entra em defesa de Liliana: «É legítimo, a Liliana ouviu de tudo e mais alguma coisa...»

Secret Story
Ontem às 22:14
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Ontem às 22:47

Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Ontem às 19:04

Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso»

Ontem às 18:53

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

20 dez, 20:04

Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

20 dez, 19:25

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

19 dez, 18:33