Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Vera não esconde o carinho especial que sente por Fábio. Os dois tiveram um affair antes de entrarem no Secret Story 9, mas acima de tudo são muito amigos. Agora, a concorrente expôs uma foto nunca antes vista ao lado de Fábio e confidenciou pormenores da relação de ambos.

A nortenha, de 34 anos, esteve a responder a perguntas dos fãs nas redes sociais e um deles quis saber se esta iria manter uma relação próxima com Fábio no futuro.

«Vais continuar amiga do Fábio? Gostava muito da vossa amizade», quis saber o internauta. Vera respondeu: «Irei continuar, claro. Sempre fomos muito unidos e a nossa amizade é muito especial. Tanto ele quer o melhor para mim, como eu quero o melhor para ele», escreveu, na legenda de uma fotografia carinhosa dos dois.

Veja tudo aqui:

Mas as perguntas mais aguçadas que fizeram a Vera envolvem Inês, por quem Vera se apaixonou dentro da casa. As duas acabaram por se afastar e a jovem do Montijo vive agora um romance ao lado de Dylan, que chegou a ser o 'ex' de Vera.

Um fã quis saber: «Se a Inês quiser ter uma conversa, terás?» Vera não hesitou em esclarecer: «Não sei! Estou magoada com a Inês, não posso esconder isso. Guardo os melhores momentos e é nesses que me vou focar, é através dessas memórias que tenho as melhores respostas às minhas questões.»

Mas as perguntas não ficaram por aqui. «Seja sincera: já esqueceu a Inês?», perguntou um fã. «Quem vive do passado é museu! Eu já esqueci a Inês, sim. Desejo-lhe as maiores felicidades», clarificou Vera.

«O que te apetece dizer à Inês?», atirou outro seguidor. «NADA. Às vezes, o silêncio também é uma mensagem, e essa é avançada demais», concluiu a ex-concorrente.