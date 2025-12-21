Ao Minuto

Hoje às 01:11
Liliana lamenta saída do namorado, em lágrimas: «Ele mudou a postura»
06:32

Hoje às 01:05
Viralizou na Internet: o momento em que Leandro deixa o estúdio a aplaudir de pé
02:04

Hoje às 01:04
Gritos e palmas sem fim: Estúdio faz ovação a Leandro após resposta polémica e o momento está viral
02:04

Hoje às 00:51
Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo
09:43

Hoje às 00:41
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
06:45

Hoje às 00:39
Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado
02:40

Hoje às 00:38
Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

Hoje às 00:35
Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final
12:27

Hoje às 00:33
Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9
12:27

Hoje às 00:27
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Hoje às 00:24
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Hoje às 00:19
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»
06:54

Hoje às 00:10
Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso
03:41

Hoje às 00:06
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9
01:40

Ontem às 23:52
Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala
01:54

Ontem às 23:46
Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!»
02:01

Ontem às 23:46
Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio
00:41

Ontem às 23:43
Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada
01:53

Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso» - TVI

Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso»

Vera revela detalhes sobre a relação com Inês. A concorrente também não deixa nada por dizer sobre Dylan, Fábio e Liliana.

Vera é uma das concorrentes mais polémica que passou pelo Secret Story 9. O "triângulo amoroso" que viveu com Dylan e Inês, a relação passada com Fábio e as suas frases icónicas fizeram-na ganhar uma vasta comunidade de fãs que, agora, lhe colocaram algumas questões polémicas.

As mais aguçadas envolvem Inês, por quem Vera se apaixonou dentro da casa. As duas acabaram por se afastar e a jovem do Montijo vive agora um romance ao lado de Dylan, que chegou a ser  o 'ex' de Vera. 

Um fã quis saber: «Se a Inês quiser ter uma conversa, terás?» Vera não hesitou em esclarecer: «Não sei! Estou magoada com a Inês, não posso esconder isso. Guardo os melhores momentos e é nesses que me vou focar, é através dessas memórias que tenho as melhores respostas às minhas questões.»

Mas as perguntas não ficaram por aqui. «Seja sincera: já esqueceu a Inês?», perguntou um fã. «Quem vive do passado é museu! Eu já esqueci a Inês, sim. Desejo-lhe as maiores felicidades», clarificou Vera.

«O que te apetece dizer à Inês?», atirou outro seguidor. «NADA. Às vezes, o silêncio também é uma mensagem, e essa é avançada demais», concluiu a ex-concorrente.

Entre várias perguntas, Vera falou ainda sobre Dylan, Fábio, Liliana e Leandro. Veja tudo na galeria que preparámos para si!

