Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso»

Após polémica com Dylan, Vera mostra-se mais sensual do que nunca: «Uma mulher destas não é para qualquer um»

Vera é uma das concorrentes mais polémica que passou pelo Secret Story 9. O "triângulo amoroso" que viveu com Dylan e Inês, a relação passada com Fábio e as suas frases icónicas fizeram-na ganhar uma vasta comunidade de fãs que, agora, lhe colocaram algumas questões polémicas.

As mais aguçadas envolvem Inês, por quem Vera se apaixonou dentro da casa. As duas acabaram por se afastar e a jovem do Montijo vive agora um romance ao lado de Dylan, que chegou a ser o 'ex' de Vera.

Um fã quis saber: «Se a Inês quiser ter uma conversa, terás?» Vera não hesitou em esclarecer: «Não sei! Estou magoada com a Inês, não posso esconder isso. Guardo os melhores momentos e é nesses que me vou focar, é através dessas memórias que tenho as melhores respostas às minhas questões.»

Mas as perguntas não ficaram por aqui. «Seja sincera: já esqueceu a Inês?», perguntou um fã. «Quem vive do passado é museu! Eu já esqueci a Inês, sim. Desejo-lhe as maiores felicidades», clarificou Vera.

«O que te apetece dizer à Inês?», atirou outro seguidor. «NADA. Às vezes, o silêncio também é uma mensagem, e essa é avançada demais», concluiu a ex-concorrente.