1ª Companhia representada no funeral do militar que morreu no curso de operações especiais

Na 1.ª Companhia, o comandante José Moutinho anunciou que a 1ª Companhia vai estar representada no funeral do militar que morreu durante o curso de operações especiais no rio Balsemão, em Lamego. O Instrutor Paulo Marques vai marcar presença e representar todos os recrutas e militares da 1ª Companhia.
Esta semana, há quatro nomeados em risco de expulsão. Pode salvar o seu preferido através da app TVI Reality e também através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
MANUEL- 761 20 20 05
NOÉLIA- 761 20 20 06
RUI - 761 20 20 10
SARA - 761 20 20 11