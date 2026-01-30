1ª Companhia representada no funeral do militar que morreu no curso de operações especiais

Na 1.ª Companhia, o comandante José Moutinho anunciou que a 1ª Companhia vai estar representada no funeral do militar que morreu durante o curso de operações especiais no rio Balsemão, em Lamego. O Instrutor Paulo Marques vai marcar presença e representar todos os recrutas e militares da 1ª Companhia.

Esta semana, há quatro nomeados em risco de expulsão. Pode salvar o seu preferido através da app TVI Reality e também através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

MANUEL- 761 20 20 05

NOÉLIA- 761 20 20 06

RUI - 761 20 20 10

SARA - 761 20 20 11

