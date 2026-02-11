A ferver. Noélia acusa Soraia Sousa de ser «sem noção» e a recruta exalta-se

Na 1ª Companhia, uma conversa que começou com a opinião de quem pode vir a ser o próximo expulso culminou numa discussão entre Noélia e Soraia. Noélia deu a sua opinião relativamente a uma atitude isolada de Soraia Sousa e acusou-a de ter sido «sem noção». Ao defender-se dessa acusação, Soraia Sousa exaltou-se e garantiu não se rever nessas palavras. Veja o vídeo.

Esta semana há três nomeados em risco de expulsão da 1ª Companhia.

VOTE PARA SALVAR:

MANUEL MELO – 761 20 20 05

NOÉLIA – 761 20 20 06

SORAIA SOUSA – 761 20 20 13

