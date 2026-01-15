Até “apita o comboio” teve! Recrutas arrasam na primeira “festinha” da base da 1ªCompanhia

Na 1ª Companhia, os recrutas conquistaram uma festa, o que eles não sabiam era que a duração seria de apenas 10 minutos. Na “festinha” da Primeira Companhia não faltou animação dos recrutas, que dançaram mesmo sem música.
Esta semana, cinco recrutas vão a votações para salvar. Vote no seu favorito através da APP oficial do TVI Reality ou pelas linhas telefónicas:
FILIPE DELGADO - 761 20 20 02
MANUEL MELO - 761 20 20 05
NOÉLIA - 761 20 20 06
RUI FREITAS - 761 20 20 10
SORAIA CARREGA - 761 20 20 12