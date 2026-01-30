Beijos e ondulações! Filipe Delgado faz perguntas picantes a Nuno Janeiro e Soraia Sousa

Na 1ª Companhia, Filipe e Andrea querem saber mais sobre as cenas de intimidade entre os atores e Nuno Janeiro e Soraia explicam como se dá beijo técnico. Andrea e Filipe decidem então fingir que são atores e ensaiam uma cena de casal, no entanto, quando o beijo está prestes a acontecer o Instrutor Marques aparece.

