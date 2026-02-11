Campeonato de matraquilhos acabou! Vitória dos Instrutores traz «castigos» para todos os recrutas

Ao Minuto

Ontem às 18:25
Namorada de Maycon "foge" de Portugal, um mês após funeral. E o refúgio escolhido tem um significado arrepiante

Namorada de Maycon "foge" de Portugal, um mês após funeral. E o refúgio escolhido tem um significado arrepiante

Ontem às 17:59
«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

Ontem às 17:15
Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!»

Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!»

Ontem às 16:49
Dylan e Inês em Las Vegas: A viagem que gerou polémica está agora a dar que falar e tem um novo destino

Dylan e Inês em Las Vegas: A viagem que gerou polémica está agora a dar que falar e tem um novo destino

Ontem às 16:45
Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Ontem às 16:41
Las Vegas não chegou: Dylan e Inês do Secret Story 9 prolongam férias em Los Angeles

Las Vegas não chegou: Dylan e Inês do Secret Story 9 prolongam férias em Los Angeles

Ontem às 16:29
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ontem às 16:25
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»
00:11

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

Ontem às 16:23
Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

Ontem às 16:18
Menos de um minuto. Este é o tempo que precisa para refazer o pequeno-almoço de Cristina Ferreira

Menos de um minuto. Este é o tempo que precisa para refazer o pequeno-almoço de Cristina Ferreira

Ontem às 15:48
De luto, comentador da TVI refugia-se em companhia muito especial: «Amor é isto»

De luto, comentador da TVI refugia-se em companhia muito especial: «Amor é isto»

Ontem às 15:34
Ex-Big Brother entra em zona crítica das tempestades. O motivo é inspirador

Ex-Big Brother entra em zona crítica das tempestades. O motivo é inspirador

Ontem às 15:14
Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Ontem às 14:12
Apresentador da TVI em férias loucas. O cenário é o sonho de qualquer um

Apresentador da TVI em férias loucas. O cenário é o sonho de qualquer um

Ontem às 14:10
Zé Lopes vive férias paridisíacas em destino de sonho. As fotos são de fazer inveja a qualquer um

Zé Lopes vive férias paridisíacas em destino de sonho. As fotos são de fazer inveja a qualquer um

Ontem às 11:54
Cristina Ferreira quebra rotina com saída à noite. E o sítio é o mais procurado de Lisboa

Cristina Ferreira quebra rotina com saída à noite. E o sítio é o mais procurado de Lisboa

Ontem às 10:32
Renata Reis explica ausência após morte de Maycon Douglas. A justificação é tocante

Renata Reis explica ausência após morte de Maycon Douglas. A justificação é tocante

Ontem às 10:08
Chamada de criança para o INEM está a emocionar o País. Francisco Monteiro reage: «Os verdadeiros heróis»

Chamada de criança para o INEM está a emocionar o País. Francisco Monteiro reage: «Os verdadeiros heróis»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Campeonato de matraquilhos acabou! Vitória dos Instrutores traz «castigos» para todos os recrutas

Na 1ª Companhia, o torneio de matraquilhos acaba quando os Instrutores marcam o décimo golo. Filipe Delgado mostra-se preocupado com as consequências. Veja tudo.

Ontem às 20:50
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Vida de luxo! Beatriz Prates, enteada de Toy, viaja pelo mundo fora em companhia especial

Dilema
6 mar 2025, 10:09
1

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Ontem às 16:45
2

Sem ideias para o jantar? Esta é a receita de Marcia Soares que vai poupar-lhe tempo e só leva 6 ingredientes

10 fev, 17:41
3

Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

Ontem às 18:43
4
01:49

Campeonato de matraquilhos acabou! Vitória dos Instrutores traz «castigos» para todos os recrutas

1ª Companhia
Ontem às 20:50
5
02:02

Filipe Delgado eleito recruta da semana pelo Comandante Moutinho. Veja todas as reações

1ª Companhia
Há 3h e 31min
6

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

30 jan, 15:45
7
01:49

Campeonato de matraquilhos acabou! Vitória dos Instrutores traz «castigos» para todos os recrutas

1ª Companhia
Ontem às 20:50
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

Ontem às 18:43

Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!»

Ontem às 17:15

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Ontem às 16:45

Sem ideias para o jantar? Esta é a receita de Marcia Soares que vai poupar-lhe tempo e só leva 6 ingredientes

10 fev, 17:41

Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

10 fev, 22:12

Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Ontem às 15:14