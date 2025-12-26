No Dois às 10, Cláudio Ramos tenta perceber como está a vida amorosa de Joana Diniz, ex-concorrente de vários reality shows da TVI.
Cláudio Ramos questiona Joana Diniz: «Já tens o coração ocupado?»
Ontem às 10:32
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
Ontem às 12:33
Unidos contra Leandro? Discórdia deixa Leandro contra os restantes concorrentes
Ontem às 12:20
Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes»
Ontem às 11:09
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
25 dez, 19:05
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
25 dez, 18:40
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
25 dez, 18:34
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
25 dez, 18:24
Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»
25 dez, 17:23
Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»
25 dez, 16:41
Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas
25 dez, 09:12
Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite
25 dez, 08:31
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
21 dez, 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
21 dez, 22:33
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
21 dez, 22:25
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
21 dez, 22:16
Ao rubro. Flávio entra em defesa de Liliana: «É legítimo, a Liliana ouviu de tudo e mais alguma coisa...»
21 dez, 22:14
Machista? Guerra entre casais coloca Fábio no centro da discórdia
21 dez, 22:01
VT expõe discussões da semana e deixa concorrentes à beira de um ataque de nervos
21 dez, 21:51
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
19 dez, 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
19 dez, 11:22
Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior
17 dez, 18:12
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
12 dez, 12:42
Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa
11 dez, 23:37
Os altos e baixos de Pedro e Marisa: Veja as imagens que resumem três meses de relação
11 dez, 23:14
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa
11 dez, 23:00
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
10 dez, 21:53
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
9 dez, 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
9 dez, 22:18
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
9 dez, 20:07
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
9 dez, 19:47
Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...»
9 dez, 19:39
Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?»
9 dez, 17:00
«Vocês são forçadíssimas!»: Liliana nomeia a vítima da casa e o caos instala-se entre três concorrentes
9 dez, 12:21
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
4 dez, 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
4 dez, 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
4 dez, 15:25
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
4 dez, 13:30
Alerta segredo! Ana mais próxima que nunca dos segredos de Pedro Jorge e Marisa
4 dez, 11:15
Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana
1 dez, 22:11
Última Hora. Liliana e Pedro 'pegam-se' em pleno direto: «Não ficou no quarto secreto porque não fomos!»
1 dez, 22:09
Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...
1 dez, 16:56
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
1 dez, 12:16
Com a luz acesa e à vista de todos. Liliana e Fábio trocam carinhos debaixo dos lençóis
1 dez, 08:48
Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»
1 dez, 00:29
«Enganaste-nos bem!»: Casa em choque ao descobrir o segredo de Leandro
1 dez, 00:26
Perdida em lágrimas e a soluçar! Inês fica desfeita com a expulsão de Dylan
1 dez, 00:10
Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story
1 dez, 00:04
«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
24 nov, 00:29
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana
24 nov, 00:18
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
23 nov, 22:07
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
20 nov, 02:43
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
19 nov, 23:13
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
19 nov, 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
11 nov, 23:43