Há 6 min
Renata Reis visita local onde o carro de Maycon se despenhou. E agarra-se a objeto tocante

Há 3h e 15min
As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa»

Hoje às 19:26
Ainda com Liliana dentro da casa, Fábio deu um passo importante na relação

Hoje às 19:10
Depois do Secret Story, o que fizeram Inês e Dylan? A imagem que mostra tudo

Hoje às 19:06
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família
02:07

Hoje às 18:14
Após vencer o Secret Story, Pedro chora com descoberta sobre os filhos: «Não me conhecem»

Hoje às 18:03
«Que grande máquina»: Joana D’Albuquerque mostra novo carro e faz furor. A marca é luxuosa

Hoje às 17:56
Joana D’Albuquerque tem novo carrão de luxo. E as imagens impressionam qualquer um

Hoje às 17:22
Pedro depara-se com drama familiar após a vitória: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

Hoje às 15:43
Liliana expõe mensagem que recebeu do ex-noivo Zé após sair do Secret Story:  «Uma ameaça...»

Hoje às 15:12
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Hoje às 14:19
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Hoje às 14:00
Após 10 anos juntos, Bernardina Brito anuncia separação e garante: «Não houve traições»

Hoje às 13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

Hoje às 12:48
Maycon tinha viagem planeada com pessoa especial para 2026: A confissão que fez horas antes de desaparecer

Hoje às 12:42
Uma das ex-concorrentes mais polémicas e conhecidas em Portugal choca ao confirmar separação

Hoje às 12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
05:47

Hoje às 12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
07:10

Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?

A 1ª Companhia está de volta à TVI e Maria Botelho Moniz vai ser a apresentadora desta edição. Já estamos a conhecer os recrutas e a Base onde vão viver.

Ontem às 21:49
Mais Vistos

Irreconhecível! A impressionante transformação de Noélia Pereira… Veja o mais recente Antes e Depois!

Big Brother
12 jul 2023, 15:07
1
03:21

Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência

1ª Companhia
Hoje às 08:02
2
10:07

Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal

1ª Companhia
Hoje às 08:44
3
4
5

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

4 dez 2025, 11:26
6

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez 2025, 18:47
7

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez 2025, 16:42
8
EM DESTAQUE

02:51

Cortes de cabelo! Recrutas são obrigados a rapar o cabelo: mas há um que se recusa

1ª Companhia
Hoje às 10:46
10:07

Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal

1ª Companhia
Hoje às 08:44
01:23

Noélia começa o dia a dar reprimenda a Kina: «Tem de dar o exemplo»

1ª Companhia
Hoje às 08:08

Não cumpre? Há consequências: As regras de ouro que comandam a Primeira Companhia

Hoje às 00:36

Estes atores da TVI terminaram recentemente uma relação. Um deles entra agora na Primeira Companhia

Hoje às 00:00

‘Primeira Companhia’ recebe dois ex-concorrentes do ‘Big Brother Verão’. E são caras bem conhecidas

Ontem às 23:46