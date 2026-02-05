Na 1ª Companhia, a atitude é tudo, mesmo quando as pernas já não querem obedecer. Com o "melhor amigo" de vários quilos bem agarrado às costas, Filipe Delgado protagonizou um momento de devoção e gratidão.
Descrição
De saco de batatas às costas, Filipe Delgado agradece por mais um dia
Hoje às 12:37
05:09
02:25
Hilariante. Recrutas choram de tanto rir e o motivo é inusitado: a língua de Nuno Janeiro
Há 25 min
01:35
Rui Freitas enche Joana D'arc de elogios e a recruta mostra-se frágil
Há 1h e 5min
03:41
«Assim é um orgulho ser vosso Comandante»: elogios aos recrutas, um lapso inesperado e uma farpa dirigida a Andrea
Há 1h e 37min
03:42
Hilariante. Filipe Delgado e Andrea Soares em êxtase com o corpo do Instrutor Marques: «Aquele V de vigor»
Há 1h e 45min
00:51
Hilariante. Recrutas e Instrutor choram de rir no treino e o motivo é inusitado
Há 2h e 22min
01:19
Taça erguida! Rui Freitas é reconhecido após ter a melhor pontuação na prova de precisão de aterragem
Há 2h e 46min
04:06
«Ui, temos um problema»: A descida de slide de Soraia Sousa
Há 3h e 12min
01:52
Hilariante. Filipe Delgado é o primeiro recruta a descer com as batatas atreladas
Há 3h e 22min
03:54
Superação total. Andrea Soares desempenha o exercício após momento tenso
Há 3h e 29min
03:36
Recrutas boquiabertos. Comandante Moutinho é o primeiro a descer a torre de slide
Há 3h e 40min
01:31
Andrea Soares faz pergunta inusitada durante a instrução de paraquedismo e todos se riem
Hoje às 15:10
04:21
Instrução sobre armamento e tiro: Recrutas têm primeiro contacto com armas
Hoje às 10:15
02:18
Nuno Janeiro lança boca aos colegas: «Vou abrir uma empresa de workshops para fazer camas»
Hoje às 09:42
01:11
Filipe Delgado lança "piropos" ao Instrutor Marques: «Peço desculpa aos mais sensíveis»
Ontem às 22:48
01:06
Filipe Delgado pede quarto secreto para receber «visita conjugal»: «Meta aí uma cunha»
Ontem às 22:46
04:28
Maria Botelho Moniz deixa os recrutas boquiabertos após confissão surpreendente
Ontem às 22:31
03:31
Chegou a hora de um dos momentos mais esperados: Instrução de Armamento
Ontem às 22:26
04:20
Instrutor Chefe volta a repreender os recrutas: «Isto é dar o vosso melhor?»
3 fev, 23:04
04:35
Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova
3 fev, 18:05
03:09
Momento épico na nova fase da Ordem Unida: recrutas dão a voz e ninguém aguenta as gargalhadas
3 fev, 17:52
01:35
A prova da granada deu que falar. Soraia Sousa viu a sua dúvida ser esclarecida pelo Comandante
3 fev, 17:38
01:26
Momento Épico. Imitação de Manuel Melo deixa os recrutas a chorar de rir
3 fev, 17:07
03:00
Digno de meme. Soraia Sousa confunde nome de localidade com hierarquia militar
3 fev, 16:39
02:47
Implacável. Soraia Sousa mostra-se intrigada pós prova e vai exigir explicações aos Instrutores
3 fev, 16:20
02:56
Uma bússola não chegou para orientar Filipe Delgado: «Chumbei, não é?»
3 fev, 16:05
10:06
Como manter o fogo? Recrutas recebem formação inesperada
3 fev, 11:37
04:20
Esforço árduo. Este foi o treino mais duro de sempre na 1ª Companhia
3 fev, 09:37
01:13
Hilariante: Andrea Soares animada com visita na base
3 fev, 09:36
04:31
Pazes feitas? Noélia e Andrea Soares confrontam-se após Especial tenso
2 fev, 23:14
14:41
4 recrutas em risco! Saiba quem pode ser o próximo expulso da 1ª Companhia
2 fev, 23:02
03:43
O momento mais esperado! Instrutor Joaquim avalia imitação de Filipe Delgado
2 fev, 17:59
02:23
Andrea Soares desfaz-se em lágrimas: «Odeio chorar...»
2 fev, 17:41
04:13
Caos instalado: Instrutor Joaquim revista cama dos recrutas
2 fev, 17:33
06:13
Risos sem parar: Recrutas aprendem a comunicar com senha e contrasenha e não conseguem controlar-se
2 fev, 16:57
01:03
«A disponível que diz não a todos»: Recrutas brincam com situação amorosa de Soraia
2 fev, 13:18
03:18
Instrutor Chefe não está para brincadeiras! Andrea começa o dia a encher e não é a única
2 fev, 09:21
09:35
Soraia Sousa emociona-se perante Maria Botelho Moniz depois de condecoração do Comandante Moutinho
2 fev, 00:28
01:37
Noélia indignada com pedido dos recrutas: «Nunca na vida! Nem que me rapassem a cabeça»
30 jan, 21:13
02:58
Com a sensibilidade em altas, Noélia faz promessa: «Se ficar cá, peço um teste de gravidez»
30 jan, 19:48
05:00
Sara Santos quer «castigar» Instrutores: «Fazer deles prisioneiros, apertá-los...»
30 jan, 19:43
03:36
Instrutor Marques desiludido com recrutas: «Parecem bailarinas!»
30 jan, 19:35
05:13
Por uns, pagam todos! Recrutas são castigados depois de se atrasarem para o treino matinal
30 jan, 19:30
03:15
Hilariante! Preocupada com a enfermeira, Sara Santos faz diagnóstico médico
30 jan, 19:21
03:25
Digno de Hollywood! Filipe Delgado e Andrea Soares interpretam casal apaixonado: mas o beijo é interrompido
30 jan, 18:35
03:25
Beijos e ondulações! Filipe Delgado faz perguntas picantes a Nuno Janeiro e Soraia Sousa
30 jan, 18:34
02:16
Andrea Soares assume «fraquinho» por Instrutor Marques e revela: «Acho que ele tem medo de mim»
30 jan, 18:31
03:10
Striptease? Filipe Delgado faz pedido para festa picante e deixa Noélia em choque
30 jan, 18:09
01:37
«Na barriga não!»: Filipe Delgado preocupado com a «suposta gravidez» de Noélia
30 jan, 16:13
06:51
Até o Comandante fica com medo! Recrutas fazem um «brilharete» na aula de boxe
30 jan, 15:56
01:27
1ª Companhia representada no funeral do militar que morreu no curso de operações especiais
30 jan, 14:37
03:05
«Bebé Companhia»: Recrutas têm suspeitas do sexo do "filho" de Noélia
30 jan, 14:20
04:29
Rui Freitas foi insolente com o Instrutor? O clima aquece e Joana D'arc mostra-se preocupada com o colega
27 jan, 18:41
02:36
Noélia faz partilha pormenorizada sobre a história do irmão: «Foi uma benção. Ele é uma estrela»
27 jan, 18:24
01:23
Joana D'arc e Sara Santos implacáveis com Manuel Melo: «O que ele disse foi feio»
27 jan, 18:14
02:59
Soraia e Noélia debatem o rumo do programa. As recrutas fazem previsões sobre a próxima expulsão
27 jan, 16:20
06:43
Rapidez e persistência: estas palavras marcaram a avaliação de desempenho de Soraia Sousa
27 jan, 15:42
01:16
Andrea fora de si e o motivo é inacreditável
27 jan, 13:33
03:53
Sara Santos entra em pânico durante exercício de escalada
27 jan, 12:31
01:58
Exclusivo: As primeiras palavras de Rodrigo Castelhano após expulsão
27 jan, 01:22
00:53
Representação no ponto! Filipe Delgado volta a simular a sua morte: e o momento é de ir às lágrimas
26 jan, 14:29