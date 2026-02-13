Demasiado participativa? Recrutas fazem «troça» do empenho de Noélia: «Levas talão de troca?»

Na 1ª Companhia, o Instrutor Joaquim informa que foram filtrados (apanhados) e por isso os recrutas tem de limpar a base e não deixar quaisquer vestígios para os inimigos. Joana e Soraia fazem troça de Noélia, que volta a mostrar-se demasiado participativa. Nuno comenta que parecem prisioneiros e no fim Rui e Manuel a debaterem sobre quem leva um tronco e fazem-no para aproveitar o tempo para descansar um pouco.

