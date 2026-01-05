Depois de ser nomeada, Noélia fala mal dos colegas: «Essas pessoas estão um bocadinho confundidas»

Na 1ª Companhia, depois do pequeno almoço, Sara Santos conversa com Noélia e tenta aconselhá-la relativamente à sua postura. Noélia arrasa alguns colegas recrutas, depois de ter sido nomeada em peso.

Na gala de ontem, com 28% dos votos, Valter Carvalho foi o escolhido pelo público para abandonar a competição, tornando-se assim no primeiro recruta eliminado de A Primeira Companhia.

Esta semana, cinco recrutas vão a votações para salvar:

JOANA D’ ARC - 761 20 20 03

KINA - 761 20 20 04

NOÉLIA - 761 20 20 06

NUNO JANEIRO - 761 20 20 07

RUI FREITAS - 761 20 20 10