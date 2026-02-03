Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova

Na 1ª Companhia, Rui Freitas é o recruta da semana. O recruta tem que lidar com diversas coisas ao mesmo tempo e nem tudo é fácil. O clima melhorou ao juntar-se a Manuel Melo e Filipe Delgados, onde os recrutas protagonizam um momento épico ao treinar a voz. Veja o vídeo.
Esta semana, há quatro nomeados em risco de expulsão. Pode salvar o seu preferido através da app TVI Reality e também através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
MANUEL- 761 20 20 05
NOÉLIA- 761 20 20 06
RUI - 761 20 20 10
SARA - 761 20 20 11