Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova

Na 1ª Companhia, Rui Freitas é o recruta da semana. O recruta tem que lidar com diversas coisas ao mesmo tempo e nem tudo é fácil. O clima melhorou ao juntar-se a Manuel Melo e Filipe Delgados, onde os recrutas protagonizam um momento épico ao treinar a voz. Veja o vídeo.

Esta semana, há quatro nomeados em risco de expulsão. Pode salvar o seu preferido através da app TVI Reality e também através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

MANUEL- 761 20 20 05

NOÉLIA- 761 20 20 06

RUI - 761 20 20 10

SARA - 761 20 20 11

Acompanhe aqui tudo o que se passa na base da 1ª Companhia