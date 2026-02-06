Filipe Delgado assume o posto de comando e tudo corre mal

No Diário da 1ª Companhia, Filipe troca com a Andrea para assumir o posto de comando, no entanto, tem muita dificuldade em desempenhar as funções. O recruta começa por meter os pés pelas mãos nas comunicações, para além disso, esqueceu-se do relógio, o que vale 5 flexões. No tempo livre, decide estudar os apontamentos da Andrea e para isso usa os óculos da colega. Veja o vídeo.

Esta semana, há quatro nomeados em risco de expulsão. Pode salvar o seu preferido através da app TVI Reality e também através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANDREA- 761 20 20 01

JOANA- 761 20 20 03

NOÉLIA - 761 20 20 06

RUI - 761 20 20 10

