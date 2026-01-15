Filipe Delgado é apanhado desprevenido e o inesperado acontece

Na Parada da 1.ª Companhia, o instrutor Andrade ordenou que todos os recrutas se formassem de imediato. Contudo, Filipe Delgado foi apanhado a meio da barba e não conseguiu cumprir a instrução a tempo. A situação acabou por render mais um castigo inesperado, que provocou gargalhadas entre os colegas. Veja tudo o que aconteceu.
Esta semana, cinco recrutas vão a votações para salvar. Vote no seu favorito através da APP oficial do TVI Reality ou pelas linhas telefónicas:
FILIPE DELGADO - 761 20 20 02
MANUEL MELO - 761 20 20 05
NOÉLIA - 761 20 20 06
RUI FREITAS - 761 20 20 10
SORAIA CARREGA - 761 20 20 12