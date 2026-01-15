Filipe Delgado é apanhado desprevenido e o inesperado acontece

Na Parada da 1.ª Companhia, o instrutor Andrade ordenou que todos os recrutas se formassem de imediato. Contudo, Filipe Delgado foi apanhado a meio da barba e não conseguiu cumprir a instrução a tempo. A situação acabou por render mais um castigo inesperado, que provocou gargalhadas entre os colegas. Veja tudo o que aconteceu.

Esta semana, cinco recrutas vão a votações para salvar. Vote no seu favorito através da APP oficial do TVI Reality ou pelas linhas telefónicas:

FILIPE DELGADO - 761 20 20 02

MANUEL MELO - 761 20 20 05

NOÉLIA - 761 20 20 06

RUI FREITAS - 761 20 20 10

SORAIA CARREGA - 761 20 20 12

