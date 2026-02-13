Filipe Delgado expõe teorias sobre Instrutor Joaquim e deixa Maria Botelho Moniz a rir: «Ele é durão, mas...»

Ao Minuto

Ontem às 18:27
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Ontem às 17:20
Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Ontem às 16:51
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Ontem às 16:04
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Ontem às 15:56
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Ontem às 12:28
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Ontem às 12:24
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Ontem às 12:19
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Ontem às 12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

Ontem às 12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”
02:34

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

Ontem às 11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”
01:25

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

Ontem às 11:54
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Ontem às 11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
06:55

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

Ontem às 11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
06:55

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

Ontem às 11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
03:49

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

Ontem às 11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
03:49

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

Ontem às 11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
01:21

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

Ontem às 11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”
01:21

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Filipe Delgado expõe teorias sobre Instrutor Joaquim e deixa Maria Botelho Moniz a rir: «Ele é durão, mas...»

No Especial da 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz quis falar a sós com Filipe Delgado no confessionário sobre a preocupação que o recruta tem com o Instrutor Joaquim. O cantor não deixa nada por dizer... e deixa a apresentadora muito divertida. Veja a conversa.

Ontem às 22:25
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

12 fev, 16:16
1
04:14

Filipe Delgado expõe teorias sobre Instrutor Joaquim e deixa Maria Botelho Moniz a rir: «Ele é durão, mas...»

1ª Companhia
Ontem às 22:25
2
02:41

Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir

1ª Companhia
Ontem às 15:46
3

Meme do dia: Instrutor Joaquim dá a resposta mais hilariante de sempre ao «atrevimento» de Filipe Delgado

Ontem às 17:18
4
01:30

Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir

1ª Companhia
Ontem às 16:39
5

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Ontem às 12:28
6

Afinal, o «Instrutor Saúde» tem um curso muito conceituado: esta era a profissão de Bruno Marques antes de ser militar

12 fev, 20:31
7
04:14

Filipe Delgado expõe teorias sobre Instrutor Joaquim e deixa Maria Botelho Moniz a rir: «Ele é durão, mas...»

1ª Companhia
Ontem às 22:25
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Meme do dia: Instrutor Joaquim dá a resposta mais hilariante de sempre ao «atrevimento» de Filipe Delgado

Ontem às 17:18

Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Ontem às 17:20

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

11 fev, 16:45

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Ontem às 12:28

Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

10 fev, 22:12

Liliana Filipa atualiza «estado civil» com fotos em que surge mais feliz do que nunca: «Numa relação com...»

12 fev, 21:44