Fofoca do momento! Recrutas acreditam que a enfermeira é filha do Comandante e Rui atira: «Ia ser um bom sogro...»

Na zona de descanso da 1ª Companhia, Manuel Melo alerta Rui porque considera que ele brinca “fora da linha” com a Enfermeira, no entanto, Rui acha que a mesma dá abertura a todos para brincadeiras. Melo acha que a enfermeira é filha do Comandante por ter a mesma cor de olhos e Rui diz que até ficava com um bom sogro.

