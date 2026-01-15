Gratidão e esforço: recrutas rendidos ao Instrutor Joaquim

Após o Especial, os recrutas fizeram questão de agradecer ao Instrutor Joaquim pela ajuda decisiva na exigente prova dos pneus. Depois de completarem o desafio, o grupo transportou o conjunto de pneus de volta ao ponto de partida, momento em que Noélia pegou num ancinho e decidiu alisar a terra. Mais tarde, durante o jantar, os recrutas enalteceram a força e o empenho do instrutor, reconhecendo que sem o seu apoio dificilmente teriam sido bem-sucedidos.

Esta semana, cinco recrutas vão a votações para salvar. Vote no seu favorito através da APP oficial do TVI Reality ou pelas linhas telefónicas:

FILIPE DELGADO - 761 20 20 02

MANUEL MELO - 761 20 20 05

NOÉLIA - 761 20 20 06

RUI FREITAS - 761 20 20 10

SORAIA CARREGA - 761 20 20 12

Acompanhe tudo aqui ao minuto