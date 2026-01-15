Gratidão e esforço: recrutas rendidos ao Instrutor Joaquim

Após o Especial, os recrutas fizeram questão de agradecer ao Instrutor Joaquim pela ajuda decisiva na exigente prova dos pneus. Depois de completarem o desafio, o grupo transportou o conjunto de pneus de volta ao ponto de partida, momento em que Noélia pegou num ancinho e decidiu alisar a terra. Mais tarde, durante o jantar, os recrutas enalteceram a força e o empenho do instrutor, reconhecendo que sem o seu apoio dificilmente teriam sido bem-sucedidos.
