Implacável. Soraia Sousa mostra-se intrigada pós prova e vai exigir explicações aos Instrutores

Na 1ª Companhia, o exercício da granada está a dar que falar. Soraia Sousa considera ter feito bem o exercício, embora os Instrutores e alguns recrutas tenham uma opinião diferente. Por considerar que apenas o seu ponto de vista faz sentido, Soraia Sousa vai questionar novamente os Instrutores. Veja o vídeo.
Esta semana, há quatro nomeados em risco de expulsão. Pode salvar o seu preferido através da app TVI Reality e também através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
MANUEL- 761 20 20 05
NOÉLIA- 761 20 20 06
RUI - 761 20 20 10
SARA - 761 20 20 11