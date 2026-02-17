Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares

Ao Minuto

Hoje às 12:36
Bruna Gomes no Big Brother Brasil? Descubra o que levou a comentadora a "invadir" os ecrãs brasileiros

Ontem às 15:27
Polícia Marítima esclarece mistério sobre carro de Maycon Douglas encontrado em “marcha-atrás”

Ontem às 09:46
Depois de Las Vegas e Los Angeles, Dylan e Inês revelam novo destino de sonho e é uma das cidades mais icónicas do mundo

Ontem às 09:31
Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

15 fev, 19:14
Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação

14 fev, 19:16
Ao lado de Pedro Jorge, Marisa Pires irrita-se e perde a cabeça em direto para as redes sociais

14 fev, 10:55
Dia dos Namorados: Fábio prepara surpresa com 100 rosas vermelhas para Liliana e deixa-a sem palavras

13 fev, 18:27
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

13 fev, 17:20
Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

13 fev, 16:51
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

13 fev, 16:04
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

13 fev, 15:56
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

13 fev, 12:28
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

13 fev, 12:24
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

13 fev, 12:19
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

13 fev, 12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
02:10

13 fev, 12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”
02:34

13 fev, 11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”
01:25

Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares

Na 1ª Companhia, Noélia e Filipe Delgado falam sobre as participações anteriores de Noélia em reality shows. Ao descobrir que Noélia já privou com Marcia Soares, Filipe Delgado pede-lhe que a recruta o apresente. Veja o vídeo. 

1ª Companhia está na última semana e seis recrutas seguem para a final, onde vão disputar a vitória! Vote no seu favorito na app oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

FILIPE - 761 20 20 02
JOANA - 761 20 20 03
NOÉLIA - 761 20 20 06
NUNO - 761 20 20 07
RUI - 761 20 20 10
SORAIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na base da 1ª Companhia

Hoje às 15:35
