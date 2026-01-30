Instrutor Marques desiludido com recrutas: «Parecem bailarinas!»

Após o treino matinal da 1ª Companhia, os recrutas não se entendem com a roupa que devem vestir a seguir. A recruta da semana pede para não complicarem, no entanto, as dúvidas mantém-se. Andrea sai em defesa de Joana pedindo para facilitarem já que a recruta da semana já foi repreendida pelos instrutores. Já na parada, o Instrutor Marques faz a Ordem Unida com os recrutas e, no final, mostra-se desiludido dizendo que Noélia e Joana parecem duas bailarinas.

