«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

Ontem às 19:56
Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela

Ontem às 19:49
Aos 25 anos causou furor no Secret Story. Este ano faz 40 e ‘incendeia Internet’ com corpo de sonho

Ontem às 18:14
Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Ontem às 13:53
«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

Ontem às 13:39
21 dias sem luz: É uma das ex-concorrentes mais sexys do País e sofreu o inimaginável. Veja as imagens

Ontem às 12:34
Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado

Ontem às 12:08
Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias

18 fev, 22:03
Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

18 fev, 21:32
Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story

18 fev, 19:19
Cristina Ferreira mostra primeiras imagens do Secret Story 10 e a cor surpreendeu: «Casa nova, novos segredos…»

18 fev, 19:11
Imperdível: Cristina Ferreira partilha fotografias inéditas do novo confessionário do Secret Story

18 fev, 18:27
Cristina Ferreira reage a vídeo hilariante de Ruben e Tatiana Boa Nova. A resposta do ex-concorrente é imperdível

18 fev, 17:34
Dias depois de anunciar separação, Marco Costa viaja com a ex-sogra. O motivo é inesperado

18 fev, 17:33
Quem ficou na vida de Liliana após o Secret Story 9? Eis os nomes

18 fev, 17:04
Anunciou separação e agora viaja com a ex-sogra. E este foi o motivo
00:24

18 fev, 16:32
Pedro Jorge partilha momento íntimo com Marisa. O gesto do casal derrete qualquer um

18 fev, 15:49
Liliana Filipa deixa seguidores de queixo caído com look sexy e escaldante no Carnaval mais famoso do mundo

18 fev, 15:30
Um vestido, dois looks: A aposta inédita e ousada que Liliana Filipa usou no Carnaval do Rio de Janeiro

«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

Na 1ª Companhia, os recrutas ouvem o discurso final do corpo militar e do Comandante Moutinho. Juntamente com esse discurso, o Comandante ofereceu aos recrutas dois objetos carregados de simbolismo. Veja o vídeo.

1ª Companhia está na última semana e seis recrutas seguem para a final, onde vão disputar a vitória! Vote no seu favorito na app oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

FILIPE - 761 20 20 02
JOANA - 761 20 20 03
NOÉLIA - 761 20 20 06
NUNO - 761 20 20 07
RUI - 761 20 20 10
SORAIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na base da 1ª Companhia

Ontem às 16:39
09:56

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

Ontem às 22:28
09:56

Ontem às 22:28
03:22

Ontem às 16:28
Afinal, o «Instrutor Saúde» tem um curso muito conceituado: esta era a profissão de Bruno Marques antes de ser militar

12 fev, 20:31
05:38

Ontem às 16:39
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

30 jan, 15:45
03:22

Ontem às 16:28
Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

3 fev, 10:12
