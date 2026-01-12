Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Ao Minuto

Há 3h e 20min
Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Ontem às 21:25
Marcelo Palma «protegeu» a mãe de Maycon durante o funeral com um pequeno gesto que não passou despercebido

Ontem às 18:52
Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Ontem às 17:18
Ruben Silvestre responde a Catarina Miranda sobre o funeral de Maycon: «O respeito devia chegar antes da opinião»

Ontem às 16:02
«A ponderar as prioridades dele»: Dylan e Inês vivem momento cúmplice e deixam os fãs rendidos

Ontem às 15:29
Revelação de cara da TVI deixa Internet ao rubro: «O amor não avisa quando chega (…) estou numa relação sólida»

Ontem às 14:36
Há uma coincidência arrepiante sobre o filho de Maria Botelho Moniz. A história deixa todos sem fôlego

Ontem às 14:17
A história emocionante da música que Nufla fez para Maycon e que envolve a mãe do ex-concorrente

Ontem às 11:52
20 anos depois e desta vez como Instrutora, esta cara conhecida regressa à 1ª Companhia

Ontem às 11:39
Após marcar presença no funeral, Renata Reis partilha momentos com Maycon: «Para sempre»

Ontem às 11:17
Em vídeo emotivo, Renata Reis recorda namoro com Maycon Douglas
00:35

Ontem às 11:08
Há 10 anos: Apresentador da TVI adere à “trend” mais viral do momento e mostra registos raros

Ontem às 10:29
Arrepiante! No dia do último adeus, Maycon "recebe" pedido de desculpas e homenagem em campo

Ontem às 10:23
Vídeo: Maycon homenageado por equipa portuguesa em jogo do campeonato
00:12

Ontem às 09:58
Marisa mostra momento íntimo e raro com os filhos. As imagens “falam” por si

Ontem às 09:22
A declaração de amor mais inesperada de Cristina Ferreira a João Monteiro: «Amo»

Ontem às 08:30
Morte de Maycon Douglas. Revelado próximo passo da investigação: «Não sabemos e é essencial»

11 jan, 22:52
Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

No “Dois às 10”, No “Dois às 10”, Kina falou com Cláudio Ramos na sequência da sua saída da “1.ª Companhia”, partilhando de forma sincera e emotiva os desafios e obstáculos que enfrentou ao longo do reality show. A ex-recruta mostrou-se visivelmente abalada e confessou sentir frustração e injustiça perante a nomeação direta imposta pelo comandante. No entanto, foi um outro momento inesperado da entrevista, carregado de intensidade e emoção, que acabou por marcar a conversa, oferecendo aos telespectadores uma perspetiva mais íntima, humana e profunda da ex-recruta.

Ontem às 11:56
Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

8 jan, 19:24

Kina revela pressentimento e problema de saúde no dia em que o sobrinho morreu

Ontem às 14:00

Dylan pede Inês em casamento, mas tudo corre mal

8 jan, 10:13
Kina chora em pranto ao revelar morte enquanto estava na 1ª Companhia: «Era como um filho»

Ontem às 12:37