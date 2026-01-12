Na 1ª Companhia, já se sabe quem foi o expulso da semana. O caminho da Kina chegou ao fim dentro da base militar mais vigiada do País.
VÍDEO SEGUINTE
Descrição
Menos um recruta na base! Saiba quem foi expulso da 1ª Companhia
Ontem às 00:03
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos
02:42
Menos um recruta na base! Saiba quem foi expulso da 1ª Companhia
Ontem às 00:03
01:00
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
Ontem às 16:46
01:37
Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»
Ontem às 15:51
01:51
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
Ontem às 15:31
00:42
Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro
Ontem às 12:45
02:42
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
Ontem às 11:56
02:36
Está escolhido o novo recruta da semana! Saiba quem foi o selecionado
Ontem às 00:53
02:55
No limite? Estas foram as primeiras palavras de Kina, após abandonar a 1ª Companhia
Ontem às 00:40
01:07
Maria Botelho Moniz recebe ovação em direto: Veja a reação emocionante do estúdio
11 jan, 21:38
02:58
Só rir! Perdido nos seus pensamentos, Filipe Delgado faz expressões hilariantes e torna-se viral
10 jan, 23:22
01:27
Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas
6 jan, 21:53
02:44
Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»
6 jan, 21:44
06:30
Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»
6 jan, 21:41
03:35
Fim das tensões? Noélia e Pedro Barroso mostram entendimento inesperado
6 jan, 19:53
02:52
Noélia lamenta azedar da relação com Pedro Barroso: «Eu entendi que ele...»
5 jan, 21:34
02:29
Discussão entre Pedro Barroso e Noélia gera confusão entre os recrutas
5 jan, 18:41
11:08
Noélia em lágrimas ao falar de Pedro Barroso: «Eu só quero o bem dele»
5 jan, 13:08
08:36
Depois de ser nomeada, Noélia fala mal dos colegas: «Essas pessoas estão um bocadinho confundidas»
5 jan, 09:49
06:12
20 anos depois, regra da 1ª Companhia é recuperada: Comandante nomeia diretamente recruta. Saiba quem foi o escolhido
5 jan, 00:27
02:41
Expulso! Saiba quem é o primeiro recruta a abandonar a 1ª Companhia
5 jan, 00:04
10:55
Ainda nem tocou o som da Alvorada e Noélia já está de pé
4 jan, 17:35
02:04
Recordamos os melhores momentos da estreia da 1ª Companhia
3 jan, 15:13
10:07
Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal
2 jan, 08:44
03:21
Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência
2 jan, 08:02
01:42
Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?
1 jan, 21:49
05:10
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
26 dez 2025, 12:33
06:37
Unidos contra Leandro? Discórdia deixa Leandro contra os restantes concorrentes
26 dez 2025, 12:20
03:14
Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes»
26 dez 2025, 11:09
01:06
Cláudio Ramos questiona Joana Diniz: «Já tens o coração ocupado?»
26 dez 2025, 10:32
02:25
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
25 dez 2025, 19:05
04:20
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
25 dez 2025, 18:40
00:51
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
25 dez 2025, 18:34
02:42
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
25 dez 2025, 18:24
01:35
Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»
25 dez 2025, 17:23
05:13
Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»
25 dez 2025, 16:41
09:31
Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas
25 dez 2025, 09:12
03:12
Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite
25 dez 2025, 08:31
02:58
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
21 dez 2025, 22:44
03:10
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
21 dez 2025, 22:33
05:01
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
21 dez 2025, 22:25
02:00
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
21 dez 2025, 22:16
04:00
Ao rubro. Flávio entra em defesa de Liliana: «É legítimo, a Liliana ouviu de tudo e mais alguma coisa...»
21 dez 2025, 22:14
05:09
Machista? Guerra entre casais coloca Fábio no centro da discórdia
21 dez 2025, 22:01
01:57
VT expõe discussões da semana e deixa concorrentes à beira de um ataque de nervos
21 dez 2025, 21:51
02:20
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
19 dez 2025, 12:29
02:32
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
19 dez 2025, 11:22
03:20
Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior
17 dez 2025, 18:12
04:52
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
12 dez 2025, 12:42
02:58
Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa
11 dez 2025, 23:37
02:15
Os altos e baixos de Pedro e Marisa: Veja as imagens que resumem três meses de relação
11 dez 2025, 23:14
01:24
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa
11 dez 2025, 23:00
01:47
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
10 dez 2025, 21:53
08:42
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
9 dez 2025, 22:31
00:43
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
9 dez 2025, 22:18
03:29
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
9 dez 2025, 20:07
02:59
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
9 dez 2025, 19:47
03:10
Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...»
9 dez 2025, 19:39
10:07
Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?»
9 dez 2025, 17:00
06:22
«Vocês são forçadíssimas!»: Liliana nomeia a vítima da casa e o caos instala-se entre três concorrentes
9 dez 2025, 12:21
01:40
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
4 dez 2025, 16:32
02:15
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
4 dez 2025, 15:40