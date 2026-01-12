Menos um recruta na base! Saiba quem foi expulso da 1ª Companhia

Ao Minuto

Ontem às 22:11
Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Ontem às 21:25
Marcelo Palma «protegeu» a mãe de Maycon durante o funeral com um pequeno gesto que não passou despercebido

Ontem às 18:52
Renata Reis eterniza Maycon no corpo. A tatuagem mais arrepiante da ex-concorrente

Ontem às 17:18
Ruben Silvestre responde a Catarina Miranda sobre o funeral de Maycon: «O respeito devia chegar antes da opinião»

Ontem às 16:02
«A ponderar as prioridades dele»: Dylan e Inês vivem momento cúmplice e deixam os fãs rendidos

Ontem às 15:29
Revelação de cara da TVI deixa Internet ao rubro: «O amor não avisa quando chega (…) estou numa relação sólida»

Ontem às 14:36
Há uma coincidência arrepiante sobre o filho de Maria Botelho Moniz. A história deixa todos sem fôlego

Ontem às 14:17
A história emocionante da música que Nufla fez para Maycon e que envolve a mãe do ex-concorrente

Ontem às 11:52
20 anos depois e desta vez como Instrutora, esta cara conhecida regressa à 1ª Companhia

Ontem às 11:39
Após marcar presença no funeral, Renata Reis partilha momentos com Maycon: «Para sempre»

Ontem às 11:17
Em vídeo emotivo, Renata Reis recorda namoro com Maycon Douglas
00:35

Ontem às 11:08
Há 10 anos: Apresentador da TVI adere à “trend” mais viral do momento e mostra registos raros

Ontem às 10:29
Arrepiante! No dia do último adeus, Maycon "recebe" pedido de desculpas e homenagem em campo

Ontem às 10:23
Vídeo: Maycon homenageado por equipa portuguesa em jogo do campeonato
00:12

Ontem às 09:58
Marisa mostra momento íntimo e raro com os filhos. As imagens “falam” por si

Ontem às 09:22
A declaração de amor mais inesperada de Cristina Ferreira a João Monteiro: «Amo»

Ontem às 08:30
Morte de Maycon Douglas. Revelado próximo passo da investigação: «Não sabemos e é essencial»

11 jan, 22:52
Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

Menos um recruta na base! Saiba quem foi expulso da 1ª Companhia

Na 1ª Companhia, já se sabe quem foi o expulso da semana. O caminho da Kina chegou ao fim dentro da base militar mais vigiada do País.

Ontem às 00:03
01:51

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

1ª Companhia
Ontem às 15:31
02:42

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Ontem às 11:56
01:51

02:42

4

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

8 jan, 21:22
01:00

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!

1ª Companhia
Ontem às 16:46
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

4 dez 2025, 11:26
02:36

Está escolhido o novo recruta da semana! Saiba quem foi o selecionado

1ª Companhia
Ontem às 00:53
01:27

Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas

1ª Companhia
6 jan, 21:53

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

8 jan, 19:24

Kina revela pressentimento e problema de saúde no dia em que o sobrinho morreu

Ontem às 14:00

Dylan pede Inês em casamento, mas tudo corre mal

8 jan, 10:13
01:35

Rui Freitas sente-se excluído do grupo: «Ignoram-me»

1ª Companhia
8 jan, 01:06

Kina chora em pranto ao revelar morte enquanto estava na 1ª Companhia: «Era como um filho»

Ontem às 12:37