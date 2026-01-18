Na 1ª Companhia, os recrutas vivem um momento especial. Cantam o Hino Nacional, enquanto a bandeira de Portugal é hasteada. Veja o vídeo
Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
Hoje às 09:41
01:58
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
16 jan, 13:30
01:17
«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc
16 jan, 13:16
00:39
Quem será o "Carlitos", novo recruta na base da 1ª Companhia? Filipe Delgado explica tudo
16 jan, 13:12
00:27
Mais um meme! Filipe Delgado faz pedido inusitado ao marido: «Joãozinho, se eu não for com os porcos...»
16 jan, 12:42
01:23
Motivação sem fim. Filipe Delgado puxa pela colega e a recruta "não se deixa ficar"
16 jan, 11:30
01:15
O que andou Filipe Delgado a fazer durante a madrugada? Esta recruta viu tudo e questionou o colega
16 jan, 09:00
01:11
Filipe Delgado começa o dia a falar do espírito de camaradagem: «Eu agradeço porque já estou a bater mal...»
16 jan, 08:48
04:18
"Festinha rija" na base! Os recrutas agradecem pelo momento que tanto esperaram
16 jan, 01:42
02:59
Nova versão de Rodrigo Castelhano? O recruta da semana promete dar tudo e os colegas temem mudança de atitude
16 jan, 01:13
04:29
«Você já morreu»: Filipe Delgado protagoniza mais um momento épico durante o treino
16 jan, 01:08
02:41
«É só para o cenário»: Instrutor é irredutível com Filipe Delgado e o recruta volta a "encher".
16 jan, 00:38
03:51
Atrito na base. Andrea e Noélia zangam-se e o motivo é insólito
15 jan, 21:42
04:23
Até “apita o comboio” teve! Recrutas arrasam na primeira “festinha” da base da 1ªCompanhia
15 jan, 19:38
10:05
Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida
15 jan, 15:50
02:09
Andrea Soares teve picardia com Noélia: «Levou papo reto»
15 jan, 15:00
02:01
O castigo hilariante do instrutor Andrade para Filipe Delgado
15 jan, 12:55
08:02
Prova na lama leva a momento hilariante com Filipe Delgado
15 jan, 12:23
07:39
Instrutor Marques desiludido com Soraia Carrega: «Você revelou uma atitude...»
15 jan, 12:16
03:08
Pau Santo na Caserna provoca reação hilariante do Instrutor Joaquim
15 jan, 01:04
03:22
Gratidão e esforço: recrutas rendidos ao Instrutor Joaquim
15 jan, 00:40
03:21
Refeitório caótico: Soraia Carrega sofre percalço hilariante
15 jan, 00:19
03:21
Andrea Soares e Rodrigo Castelhano no limite com Noélia: «Manda uma boquitas»
15 jan, 00:06
03:04
Filipe Delgado é apanhado desprevenido e o inesperado acontece
15 jan, 00:00
09:32
Noélia arrasa Kina: «Aquilo que ela fez com o Filipe não foi bonito»
14 jan, 23:30
07:56
Loucura total na 1ª Companhia. Recrutas surpreendidos com «festinha» com cerveja, amendoins, tremoços e confettis
14 jan, 22:20
03:19
Soraia Carrega chora por causa do instrutor chefe: «cara feia»
14 jan, 21:57
03:48
Comandante tenta não rir, mas pedido de Filipe é tão insólito que ele não aguenta
14 jan, 21:40
01:42
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado exemplifica exercício mas parece mais morto do que vivo
14 jan, 17:10
04:53
Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência
13 jan, 15:25
01:00
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
12 jan, 16:46
01:37
Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»
12 jan, 15:51
01:51
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
12 jan, 15:31
00:42
Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro
12 jan, 12:45
02:42
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
12 jan, 11:56
02:36
Está escolhido o novo recruta da semana! Saiba quem foi o selecionado
12 jan, 00:53
02:55
No limite? Estas foram as primeiras palavras de Kina, após abandonar a 1ª Companhia
12 jan, 00:40
02:42
Menos um recruta na base! Saiba quem foi expulso da 1ª Companhia
12 jan, 00:03
01:07
Maria Botelho Moniz recebe ovação em direto: Veja a reação emocionante do estúdio
11 jan, 21:38
02:58
Só rir! Perdido nos seus pensamentos, Filipe Delgado faz expressões hilariantes e torna-se viral
10 jan, 23:22
01:27
Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas
6 jan, 21:53
02:44
Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»
6 jan, 21:44
06:30
Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»
6 jan, 21:41
03:35
Fim das tensões? Noélia e Pedro Barroso mostram entendimento inesperado
6 jan, 19:53
02:52
Noélia lamenta azedar da relação com Pedro Barroso: «Eu entendi que ele...»
5 jan, 21:34
02:29
Discussão entre Pedro Barroso e Noélia gera confusão entre os recrutas
5 jan, 18:41
11:08
Noélia em lágrimas ao falar de Pedro Barroso: «Eu só quero o bem dele»
5 jan, 13:08
08:36
Depois de ser nomeada, Noélia fala mal dos colegas: «Essas pessoas estão um bocadinho confundidas»
5 jan, 09:49
06:12
20 anos depois, regra da 1ª Companhia é recuperada: Comandante nomeia diretamente recruta. Saiba quem foi o escolhido
5 jan, 00:27
02:41
Expulso! Saiba quem é o primeiro recruta a abandonar a 1ª Companhia
5 jan, 00:04
10:55
Ainda nem tocou o som da Alvorada e Noélia já está de pé
4 jan, 17:35
02:04
Recordamos os melhores momentos da estreia da 1ª Companhia
3 jan, 15:13
10:07
Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal
2 jan, 08:44
03:21
Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência
2 jan, 08:02
01:42
Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?
1 jan, 21:49
05:10
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
26 dez 2025, 12:33
06:37
Unidos contra Leandro? Discórdia deixa Leandro contra os restantes concorrentes
26 dez 2025, 12:20
03:14
Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes»
26 dez 2025, 11:09
01:06
Cláudio Ramos questiona Joana Diniz: «Já tens o coração ocupado?»
26 dez 2025, 10:32
02:25
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
25 dez 2025, 19:05
04:20
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
25 dez 2025, 18:40