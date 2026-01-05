Noélia em lágrimas ao falar de Pedro Barroso: «Eu só quero o bem dele»

Na 1ª Companhia, depois de uma dinâmica, Andrea Soares e Noélia tiveram uma conversa em privado sobre alguns comportamentos da ex-concorrente do Big Brother 2020, que acabou com esta em lágrimas.

Na gala de ontem, com 28% dos votos, Valter Carvalho foi o escolhido pelo público para abandonar a competição, tornando-se assim no primeiro recruta eliminado de A Primeira Companhia.

Esta semana, cinco recrutas vão a votações para salvar:

JOANA D’ ARC - 761 20 20 03

KINA - 761 20 20 04

NOÉLIA - 761 20 20 06

NUNO JANEIRO - 761 20 20 07

RUI FREITAS - 761 20 20 10

Acompanhe tudo aqui ao minuto